محاموا ناحية قسنطينة يقاطعون العمل القضائي

أعلنت المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة التي تظم قسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة عن مقاطعة العمل القضائي على مستوى كل المحاكم والمجالس القضائية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل إلى غاية اشعار آخر ما عدا الآجال والمواعيد تعبيرا منها غبلا ؤفض ما اسمته بخرق الدستور وقوانين الجمهورية، مضيفة في بيان لها أن تستنكر بشدة وتعبر عن موقفها الحازم الرافض للعهدة الخامسة تحت اي غطاء، وكذا البطانة الفاسدة والذل والهوان ومواجهة الانتهازيين الذين يريدون تحقيق مآربهم عن طريق التلاعب بمصير الشعب، داعية المحامين إلى الوقوف يوم الخميس المقبل منتصف النهار أمام مقرات المجالس القضائية التابعة للمنظمة مرتدين الجبب ورافعين لافتات متضمنة عبارات "تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأابرار"