مجمع سفيتال يقرر إلغاء مسيرته المرتقبة اليوم بتيزي وزو

أعلن، مجمع سفيتال، عن قرار إلغاء المسيرة المرتقبة صبيحة اليوم بتيزي وزو التي دعت إليها تنسيقية مساندة عمال المجمع للمطالبة بالإفراج الفوري على المشاريع الاستثمارية المجمدة لرجل الأعمال اسعد ربراب ليس فقط على مستوى اقليم الولاية وإنما عبر مختلف ولايات الوطن.

دعا مجمع سفيتال قي بيان أصدره، التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سفيتال والاستثمارات الاقتصادية، إلى العدول عن قرار تنظيم مسيرتها المرتقب تنظيمها صبيحة اليوم بمدينة تيزي وزو للمطالبة بالإفراج الفوري على المشاريع الاستثمارية المجمدة لرجل الأعمال اسعد ربراب ليس فقط على مستوى إقليم الولاية وإنما عبر مختلف ولايات الوطن. وذكر ذات البيان بأن القرار اعتمد في ظل الحراك الشعبي الكبير الذي تعرفه البلاد في الفترة الأخيرة "الشعب الجزائري بأكمله تجند من أجل تغيير النظام. ضرورة مؤكدة بعد المستجدات التي عرفها البلاد أول أمس." كما برر بيان المجمع قرار العدول عن تنظيم المسيرة التي تعد الثانية من نوعها بعد الأولى التي احتضنتها بجاية في ال11 ديسمبر 2018، بالتأكيد على إن الأولوية في الوقت الراهن ليست للمطالب القطاعية. وعليه" سفيتال يطلب بإلحاح والتنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سفيتال والاستثمارات الاقتصادية، وعلى رأسها مراد بوزيدي، إلغاء المسيرة 5 مارس بتيزي وزو مقررة في اجتماع جانفي المنصرم من أجل التنديد بالتجميد غير العادل للمشاريع الاستثمارية للمجمع" في سياق أخر أفادت سفيتال في وثيقتها أن المجمع مؤسسة مواطنة قررت أن أكون طرفا في الديناميكية التاريخية الجارية في الجزائر على غرار بقية الجزائريين " وكل طاقاتنا يجب أن تسخر اليوم لحدث جزائر المستقبل حرة وديمقراطية." وفي هذا الصدد دعا المجمع إلى ضرورة استغلال كل فضاءات التعبير من اجل تجسيد هذا الهدف.

أغيلاس، ب