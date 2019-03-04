عبد العزيز بلعيد: سأنسحب من الرئاسيات إذا تم التمسك بقرار السلطة

قال عبد العزيز بلعيد رئيس جزب جبهة المستقبل، أن وضع المترشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات عن طريق الوكالة خرق للدستور.

مشيرا خلال ندوة صحافية أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الدستوري، الذي قبل ترشح بوتفليقة عن طريق الوكالة.

مضيفا نحن مناضلين والشعب وقف بجانبنا بالإضافة إلى المنتخبين الذين سلموا لنا الإستمارات بالرغم من ضغط الولاة ورؤساء الدوائر. مؤكدا أن الحزب موجود من أجل التغيير ونعمل بأموالنا وليس بأموال الدولة.

مشيرا في ذات السياق إلى أنه سينسحب من غمار الرئاسيات إذا بقي الرئيس بوتفليقة متمسكا بقراره بالترشح.