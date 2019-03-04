﻿مسيرات الجمعة تقلب صورة المجتمع الجزائري

الجزائريــــــون يتنفسـّــــــــــون السلم والحريـــــــــــة!

لا تشبه الجزائر العاصمة قبل 22 فيفري، تلك التي كانت قبل هذا التاريخ، الجزائريون يتنفسون حرية، الحديث كله حول مسيرات الجمعة المشهودة، مظاهر الرقي والتحضّر لم يسبق لها مثيل ولم يعشها الجزائريون منذ سنوات الثمانينات، فبعد الأزمة الأمنية تغير المجتمع الجزائري وبات يجمع مظاهر سلبية استعصى على خبراء الاجتماع إيجاد تفسيرات لها.

هل نحن فعلا في المجتمع الجزائري؟ هذا السؤال الذي كان الجزائريون يتبادلونه فرادى وجماعات، مظاهر تشبه مجتمعات أوروبية لها باع طويل في مسارات التحضّر، أظهرها الجزائريون بمختلف مشاربهم، من كان يصدق أن المطالب السياسية تجمع الجزائريين في اليوم المشهود، وأي يوم ... الجمعة، هذا اليوم الذي كانت فيه العاصمة تتحوّل إلى مدينة ساكنة، حتى أنّ الأجانب الذين يزورونها للسياحة أو العمل، كانوا يشعرون بالملل في أكبر عاصمة في المتوسّط، منهم من أطلق عليها اسم «العاصمة الميتة».

الورود، حماية عناصر الشرطة وسلات لجمع النفايات ... مشاهد صنعها الجزائريون

في مسيرات الجمعة، اختفت كل المظاهر السلبية، بل تحولت المحروسة إلى دار تسع الجميع، رجال ملتحين وغير ذلك، نساء محجبات وغير ذلك، أطفال، فتيات كلهم اجتمعوا على كلمة واحدة: «نريد تحول الجزائر إلى سويد حقيقية» ... هذه العبارة التي جاءت ردا على تصريحات سابقة لمسؤولين سياسيين شبهوا الجزائر بالسويد، وعبارة أخرى: «لماذا سوريا يا أويحيى ... لماذا لا نكون أندونيسيا؟» ردا على تخويف الوزير الأول، من مبنى البرلمان، المتظاهرين بتحول الجزائر إلى سوريا ثانية.

فتيات، نساء وشباب يهدون الورود لأعوان الشرطة ... شباب يجولون الشوارع بسلات القمامة لجمع النفايات التي تخلفها المسيرات، شاب يقف لتمر فتاة ويخاطبها: «اسمحيلي ختي»، طوق شعبي لحماية عناصر الشرطة من الاحتكاك بالمواطنين ... هي مشاهد رآها الجزائريون وهم من صنعوها في جمعات تاريخية، تخيلوا لوهلة أنهم في دولة ديمقراطية عريقة أو قطعت أشواطا من التحضّر والرقي، لكن من كان يصدق أن هذه المشاهد تُصنع بالجزائر، التي كانت قبل أيام محل انتقاد حاد من قبل علماء الاجتماع.

من قال إن الجزائري لا يهتم بالسياسة فقد كذب

لا شيء يعلو فوق الحديث عن مسيرات الجمعة، في الأماكن العمومية، في سيارات الأجرة، حافلات النقل والمقاهي، فمن قال إن الجزائريين لا يهتمون بالسياسة، لعلّ هذه الفكرة التي ترسّخت على مدار عقدين، والتي تعتبر من بين أبرز ترسّبات الأزمة الأمنية، تمّ كسرها بمجرد خروج الآلاف في أول مسيرة يوم 22 فيفري الماضي، ليؤكدها الجزائريون مرة أخرى عندما استجابوا لنداء التظاهر من أجل الإصلاح، يوم الفاتح مارس. اختيار يوم الجمعة، لم يكن اعتباطيا لكنه ليس مرتبطا بخلفيات دينية، وإنما هو اليوم الذي لا تعمل فيه غالبية الجزائريين، كما أن الشوارع والطرقات فيه تكون شبه فارغة. فبالجزائر العاصمة، التي كانت تتحول إلى عاصمة ميتة يوم الجمعة، هبّت سيول بشرية لتملأ شوارع وأزقة البهجة، من شارع «حسيبة» إلى «ديدوش» مرورا بساحة «موريس أودان» احتشد الجزائريون لصناعة أرقى صور التظاهر السلمي، رافعين لافتات تدعو إلى التغييرات تصدح حناجرهم بشعارات حضارية تطلعا لحياة أفضل.

نساء... فتيات وعائلات بأكملها ركبت الشارع

الفتاة الجزائرية التي كانت تشتكي من التحرّش والممارسات السلبية الكثيرة التي كانت تتعرّض لها في الشوارع حتى وهي تسير، أسقطتها خرجة الجمعة. مشاهد تظهر خروج فتيات ونساء جنبا إلى جنب وسط حشود المتظاهرين وسط لحمة تاريخية أظهرت حقيقة الجزائري بعيدا عن تصرفات شاذة غالبا ما كانت تثير سخط خبراء الاجتماع، الذين عجزوا عن إيجاد حلول لشكاوى المرأة من التحرش في الشارع.

رفض شعبي لزعماء الأحزاب

لعل من أبرز المشاهد التي سجلها الجزائريون الذين خرجوا للتظاهر يوم الجمعة، هو قيامهم بطرد بعض الوجوه السياسية من المسيرات، وهي التي كانت تبحث عن تصدر المشهد، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب «طلائع الحريات» الحالي علي بن فليس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والسياسي رشيد نكاز، إلى جانب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي. هذه المشاهد التي لم تكن سوى مرآة عاكسة لأحاديث مواطنين في يومياتهم عن عدم ثقتهم في بعض السياسيين الذين يراهم جزء من المنظومة السياسية، في حين سار رجل الأعمال صاحب مجمع «سيفيتال» اسعد ربراب، بكل أريحية انطلاقا من ساحة «أول ماي».