هددوا بالانسحاب من «أوجيتيا»

عمال ونقابيون يتبرؤون من سيدي السعيد ويطالبون برحيله

احتشد المئات من عمال ونقابيي مختلف القطاعات، أمس، على مستوى المدخل الرئيسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبين برحيل الأمين العام سيدي السعيد، ومهددين بالانسحاب من «أوجيتيا»، والعودة إلى لغة الاحتجاجات الأسبوع القادم.

يبدو أن المسيرات والاحتجاجات لن تتوقف هذه المرة، من قطاع لآخر ومن مؤسسة لأخرى، فبعد الطلبة خرج أمس نقابيو وعمال مختلف القطاعات المنخرطين والمنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين «اوجيتيا» إلى الشارع بالقرب من المقر بالعاصمة، رافضين بقاء من نعتوه بمحطم العمال على مدار عشرين سنة على رأس المركزية النقابية، حيث اتفق عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سيال، سوناطراك، نفطال، الصحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة وغيرهم من النقابات على رحيل الأمين العام الحالي «لأوجيتيا «مهما كلف الأمر، مهددين بالخروج إلى الشارع الأسبوع القادم، رافضين تحت أي شكل من الأشكال التخلي عن مطلبهم مهما كلفهم ذلك، إلى جانب ذلك أيضا هدد المحتجون بالانسحاب من «الاوجيتيا» وتمزيق بطاقات الانخراط. ومنع المحتجون من الوصول إلى مقر المركزية النقابية والدخول إليه، من قبل مصالح الأمن التي طوقت المكان خوفا من حدوث أي انزلاقات، فيما تم فتح المجال للمؤيدين لبقاء الأمين العام الحالي سيدي السعيد من أجل الدخول للمقر، الذين رفعوا شعار الاستمرارية مع الأمين الحالي، وهو الأمر الذي أحدث فوضى في أوساط المحتجين متسائلين عن طريقة التعامل التي قوبل بها من قبل عناصر الأمن من جهة وكذا معاملة من أسموهم ببائعي ذممهم من جهة أخرى، وهو الامر الذي رفضوه ليجدوا أنفسهم متابعين قضائيا. وتمكنت عناصر الأمن من التحكم في الأمور وتفرقة المحتجين في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، غير أن المتظاهرين أكدوا أنهم سيعودون للمكان بداية من الأسبوع القادم.