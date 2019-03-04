دعا إلى تجاوز الانتماءات العصبوية والاستجابة للشعب

الأرسيــــــــــــدي يهاجـــــــــــم غديـــــــــــري ونكـــــــــــاز

هاجم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اللواء المتقاعد علي غديري، مؤكدا أنه بتفويضه توقيع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لمدير حملته الانتخابية «مهّد لتدنيس المؤسسات الرسمية»، في إشارة إلى قانون الانتخابات الذي يفرض حضور المترشح لتقديم الملف لدى المجلس الدستوري.

اعتبر «الأرسيدي» في بيان له أمس، أن «نهاية تقديم ملفات الترشح انتهت بتدنيس جميع المؤسسات الرسمية»، وتحدث عن «تجاوز صريح للإجراءات الرسمية التي يشترطها المجلس الدستوري من أجل إيداع ملف المترشحين».

وأفاد ذات المصدر، يقول: «رأينا كيف أن لواء متقاعداً فوّض توقيعه لمنسّق حملته الانتخابية ممهّداً بذلك الطريق لمرشح رسمي موجود في المستشفى بالخارج منذ أسبوع». كما تحدث «الأرسيدي» عما جرى مع الناشط رشيد نكاز، الذي وصفه بـ»المهرج»، قائلا: «هناك مهرّج احترف مراودة الشباب، (رشيد نكاز) قام بتفويض شخص آخر يحمل نفس الاسم واللقب لإيداع التوقيعات التي تم جمعها باسمه».

وانتقد محسن بلعباس، بشدة، الرسالة التي تلاها مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، معتبرا أنها «جردت المعارضة من مشروعها حتى تتمعن في تحريفها، تشكلّ إهانة أخرى وإهانة زادت عن حدها لمشاعر الشعب الجزائري ولوعيه الجماعي»، مناشدا جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل إيجاد الحلول التي تضمن للشعب حرية اختيار مصيره، مصرحا: «نحن مطالبين بالترفع عن الانتماءات العصبوية وعن كل إغراءات المسارات المهنية والحسابات الانتهازية لنكون في مستوى هبة الضمير والكرامة الرائعة وصور التضامن التي قدّمتها لنا شبيبتنا».

ودعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى الاستجابة للانتفاضة الشعبية قائلا: «الانتفاضة الشعبية التي تجري الآن أمام أعيننا، والتي أبهرت العالم، تعتبر من الظواهر التي تحدث مرة واحدة كل قرن في حياة الشعوب».