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فيما تستمر مسيرات الطلبة السلمية

الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم

  04 مارس 2019 - 20:41   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم

 يخرج اليوم الأساتذة الجامعيون إلى الشارع على المستوى الوطني رافضين العهدة الخامسة ومطالبين بالتغيير، حيث ستعيش المؤسسات الجامعية للمرة الثالثة على التوالي وفي غضون أسبوع، مسيرات سلمية يقودها الطلبة جنبا إلى جنب مع الأساتذة الجامعيين.

 

قرر الأساتذة الجامعيون الخروج إلى الشارع في حركات احتجاجية على المستوى الوطني، حسب البيان الذي تحوز «المحور اليومي» نسخة منه، حيث أكد المنسق العام لـ»الكناس» عبد الحفيظ ميلاط أنه وبعد متابعة الحركات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي مست مختلف ولايات الوطن الاسبوع الماضي، والتي اعتبرها مسؤولية الجميع، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته كل الأطراف من متظاهرين وأعوان أمن داعيا الجهات الوصية الى تحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، من خلال الإنصات إلى رأي الشعب والاستجابة لمطالبه واحتواء الازمة قبل تفاقمها وانحراف الحراك ومحاولة بعض الأطراف استغلاله من طرف جهات مغرضة، إلى جانب ذلك أيضا تحدث ميلاط عن دور الأساتذة الجامعيين في مثل هذه المواقف بالنظر إلى أن الشعب هو صاحب القرار أيضا، مطالبا إياهم الخروج إلى الشارع في وقفات احتجاجية سلمية بالقرب من المؤسسات الجامعية وكذا الادارات المركزية اليوم على المستوى الوطني بداية من الساعة العاشرة صباحا. المسيرات والوقفات الاحتجاجية هذه تأتي، في الوقت الذي يستمر فيه حراك الطلبة على المستوى الوطني، رافضين العدول عن فكرة التخلي عن مطلبهم الواحد والوحيد وهو لا وجود لعهدة خامسة، فمن حرمهم الجامعي ألقوا بصوتهم خارجا ليحتضنه الشعب ويؤيدهم ليبرهنوا للمرة الالف من خلال مسيراتهم أنهم واعون بما يحدث، فمن قلب الحرم إلى أطرافه، من الداخل والخارج، على أطرافه في الطرقات والشوارع من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب تغنى الطلبة بشعارات منددة ورافضة للوضع ومطالبة بالتغيير بحثا عن مستقبل أفضل، حيث أكدوا من خلال المسيرات التي نظموها في ظرف أسبوع أنهم قادرون على خلق نفس جزائري للجزائر، ليقتدي بهم اليوم الأساتذة ويخرجون الى الشارع دعما ومساندة للحراك الذي تشهده مختلف ولايات الوطن.

أمينة صحراوي

 

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