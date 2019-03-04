شريط الاخبار
تعيين بلال مكيد على رأس «موبيليس» خلفا لسيد أحمد زايدي قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم الأرسيــــــــــــدي يهاجـــــــــــم غديـــــــــــري ونكـــــــــــاز أحزاب التحالف الرئاسي تلتفّ حول بوتفليقة المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك استقالات ومراوغات سياسية فاشلة وحراك تقابله دعــــــــــــوات لضبط النفس عمال ونقابيون يتبرؤون من سيدي السعيد ويطالبون برحيله الجزائريــــــون يتنفسـّــــــــــون السلم والحريـــــــــــة! «أقرولوغ» يستثمر 42 مليار دينار لتطوير شعبة اللحوم وتنظيم تصديرها إدانة موظف بالأمن العسكري غيابيا بـ5 سنوات حبسا في قضية مخدرات السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية! حجب جائزة «الزيتونة الذهبية» للفيلم الطويل " الأفلان "يثمن رسالة بوتفليقة دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة 20 مترشحاً أودعوا ملفات ترشحهم لرئاسيات 2019 التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة طوارئ بالقرب من المجلس الدستوري بسبب احتجاجـــــــــــــــــــات الطلبة عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه تعزيزات أمنية مشددة والعاصمة تحت الحصار مقري وبن فليس ينسحبان من سباق الرئاسيات طلبة ومحامو البليدة ينتفضون ضد العهدة الخامسة الآلاف من الجالية الجزائرية يحتجون ضد العهدة الخامسة بفرنسا وبريطانيا مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو طلبة بومرداس في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة زعلان يودع ملف ترشح بوتفليقة وغديري يتقدم شخصيا واقصاء نكاز ومهدي الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم

إجراء الاختبارات الكتابية يوم 16 مارس

انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم

  04 مارس 2019 - 20:50   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الوطني
انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم

ستنتهي اليوم المهلة المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية لتمكين آلاف الاساتذة في مختلف المراحل التعليمية من سحب الاستدعاءات لإجراء اختبارات الدورة الثانية للمسابقة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، المزمع اجراؤها يوم 16 مارس الجاري والتي خصصت لها الوزارة ازيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية إجراء دورة ثانية للمسابقة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون منتصف الشهر الجاري وقد خصصت لها الوزارة أزيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي لتغطية المناصب الشاغرة في مختلف المراحل التعليمية والتي أحصتها الوزارة مباشرة بعد إجراء المسابقة المهنية الاولى خلال شهر جانفي الماضي، حيث لم يتجاوز عدد الناجحين 31 الف أستاذ بينما قدر عدد المناصب المخصصة من طرف الوزارة بـ 40 ألف منصب. في ذات السياق، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر صفحتها الرسمية على الفايس بوك، أن عملية تسليم الاستدعاءات للمترشحين ستكون خلال الفترة المحددة من طرف الوزارة وذلك يومي 04 و05 من الشهر الجاري، مؤكدة أن برمجة دورة ثانية للمسابقة مزمع اجراؤها يوم 16 مارس الجاري جاء من أجل تمكين المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في الدور الأول المنظم منتصف شهر جانفي للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة. وقد أحصت وزارة التربية خلال المسابقة الأولى مشاركة أزيد من 74 ألف أستاذ، تنافسوا على 40 ألف و894 منصب خصصتها الوزارة الوصية للسلك البيداغوجي، وكانت بن غبريت قد أكدت حرص قطاعها منذ خمس سنوات على تحيين وتحسين كل النصوص المؤطرة للامتحانات عموما، مشددة على ضمان تكافؤ الفرص وإعطاء المصداقية للامتحانات المهنية وتنظيمها بنفس الإجراءات التي تتم وفقها الامتحانات الوطنية المدرسية، بحيث يكون معيار الاستحقاق المؤشر الرئيسي للنجاح، وذلك بالنظر إلى أهمية المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون.

 نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات