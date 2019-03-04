إجراء الاختبارات الكتابية يوم 16 مارس

انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم

ستنتهي اليوم المهلة المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية لتمكين آلاف الاساتذة في مختلف المراحل التعليمية من سحب الاستدعاءات لإجراء اختبارات الدورة الثانية للمسابقة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، المزمع اجراؤها يوم 16 مارس الجاري والتي خصصت لها الوزارة ازيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية إجراء دورة ثانية للمسابقة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون منتصف الشهر الجاري وقد خصصت لها الوزارة أزيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي لتغطية المناصب الشاغرة في مختلف المراحل التعليمية والتي أحصتها الوزارة مباشرة بعد إجراء المسابقة المهنية الاولى خلال شهر جانفي الماضي، حيث لم يتجاوز عدد الناجحين 31 الف أستاذ بينما قدر عدد المناصب المخصصة من طرف الوزارة بـ 40 ألف منصب. في ذات السياق، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر صفحتها الرسمية على الفايس بوك، أن عملية تسليم الاستدعاءات للمترشحين ستكون خلال الفترة المحددة من طرف الوزارة وذلك يومي 04 و05 من الشهر الجاري، مؤكدة أن برمجة دورة ثانية للمسابقة مزمع اجراؤها يوم 16 مارس الجاري جاء من أجل تمكين المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في الدور الأول المنظم منتصف شهر جانفي للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة. وقد أحصت وزارة التربية خلال المسابقة الأولى مشاركة أزيد من 74 ألف أستاذ، تنافسوا على 40 ألف و894 منصب خصصتها الوزارة الوصية للسلك البيداغوجي، وكانت بن غبريت قد أكدت حرص قطاعها منذ خمس سنوات على تحيين وتحسين كل النصوص المؤطرة للامتحانات عموما، مشددة على ضمان تكافؤ الفرص وإعطاء المصداقية للامتحانات المهنية وتنظيمها بنفس الإجراءات التي تتم وفقها الامتحانات الوطنية المدرسية، بحيث يكون معيار الاستحقاق المؤشر الرئيسي للنجاح، وذلك بالنظر إلى أهمية المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون.