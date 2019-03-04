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الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة

  04 مارس 2019 - 20:50   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الوطني
الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج الميامين الراغبين في السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار، إلى الانتباه والتأكد من أن الوكالة التي ستتكفل بنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك حج 1440هـ/2019م واحدة ضمن 42 وكالة معتمدة لتنظيم الحج لهذا الموسم.

 

طالب الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج، في بيان له أمس، الحجاج الميامين الراغبين في السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار بضرورة أخذ الحيطة والانتباه وكذا التأكد من أن الوكالة التي ستتكفل بنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك حج 1440هـ/2019م واحدة ضمن 42 وكالة معتمدة لتنظيم الحج لهذا الموسم.

وأردف نفس المصدر انه بإمكان الحجاج الميامين الراغبين بالسفر مع إحدى وكالات السياحة والاسفار للحج والعمرة الاطلاع على القائمة على الرابط www.onpo.dz.

للإشارة سيتم خلال موسم الحج القادم دفع تكلفة الحج وسعر تذكرة السفر دفعة واحدة لدى بنك الجزائر وأن الخطوط الجوية الجزائرية ستأخذ نصيبها من التذكرة من البنك مباشرة.

وفي سياق ذي صلة، عقدت أمس، اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم حج 1440هـ/2019م بمقر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف اجتماع للوقوف ومتابعة سير التحضيرات الجارية لموسم الحج والعمل على دراسة السبل الكفيلة لضمان تنظيم لائق ومواصلة التحسن المسجل في تنظيم عملية الحج.

ويذكر أنه تم في السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في عمليات الاحتيال من طرف الوكالات السياحة والأسفار التي لحق بعدد من الحجاج عبر مختلف ولايات الوطن آخرها عملية احتيال وكالة وهمية ببلدية وادي النجاء غرب ولاية ميلة شهر أوت المنصرم على 100 حاج من الذين اعتمدوا عليها من الراغبين في أداء مناسك الحج، وبالرغم من الشروط والاجراءات التي قامت وزارة الشؤون الدينة بفرضها على أصحاب هذه الوكالات لوقت تحايلها على الحجاج والمعتمين من خلال استصدار دفتر شروط جديد كإجراء استباقي ضد الوكالات المخالفة للقانون والذي حمل تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يلزم دفتر الشروط الجديد الوكالات السياحية ضرورة توفرها على عدد من الشروط لتمكينها من المشاركة في تنظيم عمرة 2017، كما تضمن دفتر الشروط إجراءات صارمة في حق الوكالات المخالفة.

 بوعلام حمدوش

 

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