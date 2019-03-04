رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة يدعو لمراجعتها

أسعار الأدوية لا تخدم الصناعة الصيدلانية وتفتح المجال لعودة الاستيراد

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، عبد الوحيد كرار، إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية، مشدداً على ضرورة مراجعة السعر الحالي للأدوية تفاديا للعودة إلى الاستيراد من جديد.

حذر كرار من انعكاسات الإبقاء على السعر الحالي للأدوية والذي لا يخدم الصناعة الصيدلانية و»يفتح المجال لخطر عودة الاستيراد». ويعتقد ذات المتحدث، أن الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها صناعة الدواء خلال السنوات الأخيرة يفترض أن يقابلها تغيير في نظام الأسعار ما سيسهم في توازن منظومة الضمان الاجتماعي. ويضيف رئيس الاتحاد، أن الدواء لا يمثل رهانا اجتماعيا فحسب، فهو مرتبط بتطوير شعبة الصيدلة والعاملين فيها وهو جانب مهم لا يقل أهمية عن حق الجزائريين في العلاج. تأتي هذه التصريحات لعبد الوحيد كرار في وقت حققت فيه الجزائر تغطية للسوق الوطنية بأكثر من 50٪ من احتياجاتها للدواء.