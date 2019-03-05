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﻿الوزارة خصصت لها أزيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي

45 ألف أستاذ مسجّل للمشاركة في مسابقة الترقية يوم 16 مارس

  05 مارس 2019 - 21:17   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
45 ألف أستاذ مسجّل للمشاركة في مسابقة الترقية يوم 16 مارس

تمكن أمس 45 ألف أساتذ من التسجيل للدورة الثانية لمسابقة الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون المزمع تنظيمها يوم 16 مارس الجاري والتي خصصت لها الوزارة أزيد من 09 آلاف منصب بيداغوجي في مختلف المراحل التعليمية وسيتلقى الناجحون في المسابقة تكوينا من طرف خبراء دوليين، وفيما يخص الإجراءات الأمنية خلال المسابقة سيتم اتخاذ نفس الإجراءات المنتهجة خلال امتحانات البكالوريا لضمان مصداقية الامتحانات والمسابقات.

 

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم وجود 9000 منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون شاغر منذ المسابقة الأولى المنظمة شهر جانفي الفارط، وهي متوفرة خلال الدورة الثانية التي ستنظم في 16 مارس لمنح فرصة ثانية لمن لم يتم قبولهم في المسابقة الماضية، مذكرا أن عدد المرشحين بلغ 45 ألف في الاطوار الثلاثة . وفي نفس السياق، أوضح مسقم أن المسابقة مفتوحة حتى للمتغيبين عن الدورة الاولى، مشيرا إلى أن حوالي 43 ألف مترشح سجلوا في مسابقة العام الماضي، وذكر مسقم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات «قد اتخذ نفس الترتيبات فيما يتعلق بالمراقبة والشفافية» خلال هذه المسابقة شأنها شأن الامتحانات التي يجتازها تلاميذ الاطوار الثلاثة، مشددا على أنه «لا أحد سيتدخل في ذلك». وفي ذات الصدد، أبرز ذات المسؤول أن مواضيع الامتحانات هي «ذات طابع مهني» متعلقة بالتعليمية مضيفا أنه وبالنظر «لمهامهم الخاصة» فإن تكوين الأساتذة المكونين يخضع للتقييم عند نهاية كل دورة عن طريق أدوات «دائمة» للمتابعة تضم خبراء دوليين، علما انه تم تكوين أكثر من 2000 أستاذ مكون «بكفاءات عالية»، وأضاف أن هذا المسعى يندرج في إطار مقاربة «مدرسة ذات جودة» التي يهدف إلى بلوغها القطاع مع اأفق 2030 والذي وضعت من أجله «خطط وسيطة»، معبرا عن «ارتياحه» بشأن وتيرة الثلاثي الأول ومجددا عزم وزارته على متابعة «تخفيف» البرامج المدرسية، مؤكدا أن رزنامة امتحانات السنة، ومنها البكالوريا، هي رزنامة «محكمة»، «وأننا جاهزون لهذا الموعد»، موضحا أن النتائج المحصل عليها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أطوار التربية قد عززها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كون اللجان المكلفة بإعداد المواضيع لها «بروتوكول مضبوط ولا تتلقى أية تعليمات من أجل تعديل المواضيع».

وأوضح المتحدث أن «المؤشرات قد استقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، مضيفا أن 79 إلى 81 في المائة من تلاميذ الابتدائي قد تحصلوا على المعدلات، و70 إلى 75 في المائة بالنسبة لتلاميذ المتوسط، وحوالي 53 في المائة من المترشحين للبكالوريا، واسترسل يقول «إن هذه النسب معتبرة جدا، وتنبأ بنتائج ترتكز على زيادات تتراوح من 5 إلى 10 في المائة»، وفي رده على سؤال حول الإضراب الذي دعت إليه مؤخرا نقابات القطاع، أكد المتحدث على «الاتصال الدائم» القائم بين الوزارة الوصية وهؤلاء النقابات، وهو ما أدى إلى حل «مشاكل معينة»، مضيفا إن «النقابات قد أجمعت، للمرة الأولى، على التطرق إلى موضوع البيداغوجيا»، وأعلن، بهذه المناسبة، عن انعقاد يوم دراسي لأجل «إعلامهم باستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين نوعية التعليم» وفي سياق آخر، أكد مسقم أن النظام التربوي «في منأى عن التيارات الايديولوجية المعروفة في المؤسسات»، مفيدا «بحشد» المفتشين في هذا الصدد، فالمدرسة -حسبه - لا تصبغها أية صبغة سياسية، كما أن البرامج المكتوبة في 2016 قد تم تخفيفها وتخليصها من كل ما من شأنه أن يضر بالتلاميذ»، مؤكدا أن «الثوابت الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

نبيل شعبان

 

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