في أكبر مسيرة وتجمع لهم في تاريخ الحركة الطلابية

آلاف الطلبـــــة يجتاحــــــون العاصمـــــــــة للمطالبـــــــــــــــــــــــــــــــة بالتغيير

تحولت ساحة موريس أودان بالعاصمة، أمس، إلى محج لآلاف الطلبة الذين قدموا وتوافدوا منذ الساعات الأولى على الساحة من معاهد ومدارس وكليات ومؤسسات جامعية مختلفة، التفوا حول بعضهم بعضا، اختلفت شعاراتهم لكن مطلبهم واحد، حيث رفع الطلبة شعار «نحن طلاب وليس إرهاب»، مطالبين بالتغيير السياسي ومناهضة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.

بالمآزر البيضاء، حاملين الورود والأعلام الوطنية، على اختلاف مشاربهم وإيديولوجياتهم، حضر مئات ثم آلاف الطلبة إلى الجامعة المركزية التي تعد إحدى قلاع النضال الطلابي في بلادنا ليتنقلوا إلى ساحة موريس أودان التي اكتظت عن آخرها لتبلغ ساحة البريد المركزي، جمعتهم كلمة واحدة «نريد التغيير».

أول ما شد انتباهنا اختلاف تسريحاتهم، هندامهم وطريقة تعبيرهم، ملابس معظمها كتب عليها «نحب الوطن لكن نرفض الخونة»، إضافة إلى شعارات تنوعت بين اللغة العربية والفرنسية وكذا الأمازيغية، كتبت باللون الأسود على خلفيات بيضاء، تعمدوا حمل بطاقة الطالب لتفادي الاشتباك مع أعوان الأمن الذين توزعوا في المكان بشكل كبير وتجاوز عددهم ما كان في الأيام الماضية، حيث سار أمس آلاف الطلبة من البريد المركزي نحو الجامعة المركزية إلا أنهم اصطدموا بجدار بشري من قوات مكافحة الشغب التي تمركزت على مستوى ساحة أودان مانعة بذلك تقدم الطلبة نحو شارع ديدوش مراد والخروج نحو طريق حسيبة، وهو الأمر الذي رفضه الطلبة لأنهم كانوا في انتظار زملائهم بعدما اتفقوا على التجمع هناك في مسيرة سلمية لكن مصالح الأمن اكتفت بمنعهم من الوصول من خلال الحواجز البشرية التي شلت معظم الطرق إضافة إلى الشاحنات ومركبات الشرطة التي استخدمت كحواجز لمرور السيارات والمتظاهرين.

آلاف الطلبة احتلوا ساحة أودان

تحولت ساحة موريس أودان بالعاصمة، أمس، إلى محج لآلاف الطلبة الذي توافدوا منذ الساعات الأولى على الساحة من مختلف المعاهد والمدارس والكليات والمؤسسات الجامعية، التفوا حول بعضهم بعضا، اختلفت شعاراتهم لكن مطلبهم واحد، حيث رفع طلبة باب الزوار شعار «نحن طلاب وليس إرهاب»، ليواصل طلبة الجامعة المركزية هتافاتهم ثم يلتقطها طلبة جامعة كلية الطب «سلمية سلمية» «خاوة خاوة»، وهي شعارات اختلفت وتنوعت ورددتها حناجر آلاف الطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية، وبين الفينة والأخرى كان الطلبة يتوقفون لشحذ هممهم من خلال الجلوس بالمكان ورفع الرايات وكذا اللافتات التي حملت شعارات منددة بالوضع في انتظار وصول الدعم من زملائهم الذين وجدوا صعوبة في الوصول، على غرار طلبة بوزريعة وباب الزوار وكذا علوم الإعلام والاتصال، إلا أن ذلك لم يثن عزيمتهم في المواصلة والبقاء في المكان، الجدار البشري المكون من قوات مكافحة الشغب بالرغم من التعليمات التي كان يتلقاها بخصوص منع المتظاهرين من المرور إلا أن بعضهم فضلوا مساعدة الطلبة في التوغل في صور رسمت التضامن الكبير بين الطرفين.

قوات مكافحة الشغب تفرق المتظاهرين وتعجز عن احتوائهم

بدأ العدد يتزايد من دقيقة إلى أخرى والطلبة يتوافدون على ساحة أودان، وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا امتلأت عن آخرها واضطرت مصالح الأمن إلى تقسيم المتظاهرين إلى عدة مجموعات من أجل السيطرة عليهم، غير أن الأمور سارت عكس المتوقع، حيث انقسم الطلبة وساروا نجو البريد المركزي، طريق «شاراس»، ديدوش مراد وحسيبة، بينما تجمع الباقون على مستوى نفق أودان وعلى مستوى الطريق الرئيسي بساحة أودان، وهو الأمر الذي صعب مهمة مصالح الأمن، التي وجدت نفسها مجبرة على مواجهة آلاف من الطلبة في مداخل وطرق مختلفة، وهو ما عجل باستعمال الغاز المسيل للدموع على مستوى طريق «شاراس» وكذا بعض المداخل المؤدية إلى البريد المركزي، لتنجح بذلك في تفرقة الطلبة لكنها فشلت في ثني عزيمتهم، حيث كانت تفرقه في ثواني ليجتمعوا في الدقيقة بدل العشرات مئات.

في منتصف النهار، بدأ مختلف الطلبة من مؤسسات جامعية أخرى يلتحقون بزملائهم على مستوى الطريق الرئيسي بساحة أودان وتجمعوا داخل النفق لما يفوق نصف ساعة أمام مرأى مصالح الأمن التي اكتفت هذه المرة بمراقبتهم من بعيد دون تسجيل أي تدخل، خاصة أن بعض الطلبة أيضا التزموا مكانهم رافعين اللافتات بينما فضل البعض الجلوس قرب مصالح الأمن في صور أخوية بعيدا كل البعد عن أي ضغينة أو حقد.

دموع تُذرَف وزغاريد تُدوىمن شرفات العمارات

أثبت الطلبة أمس للمرة المليون، أن جيلهم جيل لم ولن يتخلى عن مبادئ من سبقوه، اختلفت أفكارهم لكن المبادئ واحدة، وهو الأمر الذي استوعب كل من راقبهم من قريب ومن بعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا من الشرفات والعمارات، حيث أبانوا عن وعي كبير لما يحدث، لتكون دموع الشيوخ والعجائز وزغاريد النساء أبرز ما ميز مسيرة أمس، سكان العمارات أيضا رحبوا بالطلبة واستجابوا لندائهم فكان الطلبة يلقون بالشعارات والمواطنون يحتضنونها ويرددونها لأن المطلب واحد، والجزائر بلد أنجبت النساء والرجال الشرفاء وما زالت قادرة على إنجاب جيل آخر يمثل امتدادا لجيل سابق في مبادئه ودفاعه عن وطنه بطريقة حضارية ليمحو صورا سوداء رسمت عن الجزائر في فترة مضت وتحل محلها جزائر الحرية والديمقراطية.