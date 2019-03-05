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رفضوا التنازل عن المطلب المندد بالعهدة الخامسة

مئات الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو

  05 مارس 2019 - 21:22   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
مئات الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو

خرج مئات طلبة بمختلف أقسام وكليات جامعة مولود في مسيرة حاشدة سلمية وسط مدينة تيزي وزو أمس، لمطالبة الرئيس بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة.

شهدت الحركة الاحتجاجية التي تعد الثالثة من نوعها التي ينظمها الطلبة الجامعيون بعد الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ 22 فيفري المنصرم مشاركة قوية للطلبة بمساندة عشرات العمال الذين ضموا أصواتهم إلى صوت الحراك الذي يطالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن قرار ترشحه للعهدة الخامسة على التوالي، حيث كانت انطلاقتها من جامعة حسناوة وجابت مختلف الشوارع الرئيسية قبل التوجه إلى ساحة البلدية القديمة ثم مقر الولاية أين افترقوا في صمت دون تسجيل أي حادث قد يخرج الاحتجاج عن إطاره السلمي، خصوصا أن الشعار الذي ردده المتظاهرون طيلة مسيرتهم كان يدعو إلى التغيير السلمي والديمقراطي على غرار «سلمية، سلمية»، «البطل الوحيد الشعب» وغيرها من الشعارات التي ميزت الحركة الاحتجاجية التي احتضنتها تيزي وزو في خضم الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام والتنديد بالعهدة الخامسة.

أغيلاس، ب

 

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