طالبوا باحترام الدستور والإرادة الشعبية

محامون في وقفة سلمية ضد الخامسة أمام مجلس قضاء بومرداس

نظم المحامون ممثلو هيئة الدفاع بولاية بومرداس صبيحة أمس، وقفة سلمية أمام مقر مجلس قضاء بومرداس ضد العهدة، وطالبوا فيها باحترام الدستور رافعين شعارات مساندة للإرادة الشعبية ومطالبة باحترام مطالبها الشرعية.

أصحاب الجبة السوداء ببومرداس طالبوا باحترام الدستور الذي لا يعلى عليه، مؤكدين ضم صوتهم للإرادة الشعبية وطالبوا بانسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح ونددوا برسالته الاستفزازية التي ضربت بقوانين الدستور الجزائري بعرض الحائط، وذلك في تجمع أقاموه أمام مقر مجلس بومرداس، ورددوا شعارات مناوئة للسلطة ومخالفة الدستور وتعالت أصواتهم «لا لتهديد مصدر السلطة والشعب مصدر كل سلطة» ولا أحد يمكنه أن يوقف مصير الشعب.