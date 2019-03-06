لمراجعة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية

الولاة يستقبلون مشطوبي الجيش

شرع ولاة الجمهورية عبر عدد من الولايات الشمالية في استقبال مشطوبي الجيش للشروع في تسوية وضعيتهم بالاستماع لمطالب المتقاعدين وإزالة كل الإشكلات القانونية المتعلقة بوضعيتهم العالقة منذ عدة سنوات.

أوضح مشطوبو الجيش الوطني الشعبي، في بيان سابق جملة من الانشغالات، تصدرتها مطالب رد الاعتبار إلى هاته الفئة، معتبرين أنفسهم أنهم ساهموا في استقرار وأمن البلاد، وطالبوا بضرورة الاعتراف بهم كمجاهدين حاملي السلاح مقاومي الإرهاب سنوات الجمر، وهم من العسكريين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في نجدة الجزائر وأمن المواطنين والحفاظ على مكتسبات الأمة، وجاء في نص البيان منح التقاعد كمنحة شهرية نظير المدة المحدد في قانون العمل والمحسوبة بناء على 8 ساعات في اليوم ضمن قانون 76/106 المؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم لا سيما المادة 05 الفقرة 7 و8 منه.

وطالب مشطوبو الجيش بتكوين لجان الخبرة الطبية المعالجة وتحديد نسبة العجز لدى أفراد هاته الفئة، فضلا عن التكفل الصحي جراء الآثار النفسية والجسدية خلال العمل في الفترة الدموية من العشرية السوداء والحق في الاستفادة من العلاج في المستشفيات التابعة للجيش من جميع الخدمات الصحية مع هياكل الصحة العسكرية والضمانات الاجتماعية، وكذا الاستفادة من المعاش بأثر رجعي بداية من تاريخ الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، ودراسة ملفات فئة مشطوبي الجيش بإجراء تأديبي ونهاية العقد، فيما يخص ضمان العيش الكريم وحقوق هاته الفئة كمقاومي العشرية السوداء بداية من فترة الارهاب إلى غاية نهاية حالة الطوارئ.

وتضمن نص البيان ذاته، المطالبة بحقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الشامل لجميع الفئة وذويهم بنسبة مائة بالمائة، وتطبيق المادة 42 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21/04/1990 بتعويض العطل السنوية أي العمل على تسوية جميع مخلفات العطل غير المستغلة، وكذا التساوي مع الأسرة الثورية في الحقوق كونهم عاشوا المعاناة ذاتها والاستفادة من منح منظمة مقاومي الارهاب خلال العشرية السوداء كباقي المنظمات الوطنية، والاستفادة من السكن جدير بالذكر، فقد هدد مشطوبو الجيش بالتوجه في مسيرة لقيادة الناحية الأولى في الـ9 من شهر جانفي والاعتصام إلى غاية فتح باب الحوار.