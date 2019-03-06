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طالبوه باستشارة القاعدة العمالية

الفرع النقابي لـ «أونيام» بتيزي وزو ينتقد انفرادية سيدي السعيد في اتخاذ القرار

  06 مارس 2019 - 10:43   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
الفرع النقابي لـ «أونيام» بتيزي وزو ينتقد انفرادية سيدي السعيد في اتخاذ القرار

ندّد، أمس، الفرع النقابي للمؤسسة العمومية لصناعات الكهرومنزلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالأمين العام للنقابة المركزية بعد موقفه «الانفرادي» المساند للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. 

 

ذكر بيان الفرع النقابي الذي تلقت «المحور اليومي» نسخة منه، أن «حالة الانسداد، الغموض والضغط والتآمر السائد حاليا في البلاد تناشدنا ومن جهتنا رفض هذه الممارسات الملغمة والتنديد بالأمر الواقع». كما أضافوا أن الإعلان عن قرار التبرؤ من الأمين العام للمركزية سيدي السعيد تعد كحتمية عن موقفه المعلن عنه إزاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 افريل المقبل، دون استشارة القاعدة «وفي هذا الصدد نعبر وبصفة رسمية تبرأنا من تصريحات الامين العم للاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص الرئاسيات المقبلة». كما أضاف الفرع النقابي لمؤسسة «أونيام» أن كل تموقع حول قضايا أو موضوع سياسي يجب أن يتم في إطار احترام المبادئ الديمقراطية وبالتشاور مع القاعد» ولكن الموقف المعلن عنه علنيا من قبل الأمين العام تم بصفة انفرادية وبطريقة تعسفية».

في السياق ذاته أشار نقابيو المؤسسة العمومية «أونيام» أن على مستوى التنظيم النقابي الذي يملك قاعدة جد واسعة مثل ما هو الحال بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو تنظيم يشمل في صفوفه منخرطين من جميع الأحزاب السياسية وبامتياز أين كل الحساسيات السياسية ممثلة «لا يمكن لأحد أن يفرض وجهته السياسية دون الحصول على موافقة القاعدة إذ استلزم الأمر اتخاذ موقف مساندة مترشح ما يجب استشارة القاعدة من خلال جمعية عامة والقرار المتخذ يجب أن يكون بالإجماع وبلم الشمل الذي يخدم مصلحة العامل» وفي الختام أفاد الفرع النقابي لذات المؤسسة العمومية، أن البيان المعلن عنه جاء من أجل إخطار الرأي العام عن موقفهم القاضي بتبرئهم من الأمين العام للنقابة المركزية والمراد منه أيضا إبراز أن الموقف «الانفرادي» المعتمد من طرف هذا الشخص غير ملزم. من جهة أخرى، إلتحق عمال المؤسسة العمومية للصناعات الكهرومنزلية بالحراك الشعبي المندد بالعهدة الخامسة، حيث نظم المئات منهم، صبيحة أمس، مسيرة حاشدة داخل محيط المؤسسة بوادي عيسي مع تعليق نشاطهم، للإعلان عن رفضهم لقاطع لترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة على التوالي.

أغيلاس.  ب 

 

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