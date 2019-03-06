61 بالمائة منها في ولايات غربية

حجز 32 طنا من القنب الهندي خلال 2018

كشفت حصيلة صادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عن حجز أكثر من 32 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال 2018 من بينها أزيد من 61% في ولايات غرب البلاد.

أشار الديوان الذي استند إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني والشرطة والجمارك) إلى أنه «تم حجز 31.936.386 كلغ من القنب الهندي خلال سنة2018 من بينها 61.63 % بغرب البلد. وقد انخفضت كمية راتنج القنب الهندي المحجوزة خلال سنة 2018 بـ 39.30 % مقارنة بالعام الفارط، إذ يرجع ذلك إلى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود.

وأكد المصدر ذاته، أنه على الرغم من تراجع الكمية المحجوزة إلا أنها تبقى مرتفعة. وجاء في الحصيلة أن 28.99 % من الكميات المحجوزة سُجلت بجنوب الوطن في حين تم حجز 5.5 % بشرق البلد و4.33 % بمنطقة الوسط.

أما بخصوص المخدرات الصلبة، فتشير الحصيلة إلى أن كمية الكوكايين المحجوزة ارتفعت بشكل كبير إذ انتقلت من 6.279.407 غرام خلال سنة 2017 إلى671.887.093 غرام خلال 2018 . كما ارتفعت كمية الهيرويين المحجوزة من 2.120.965 غرام في 2017 إلى 4.324.220 غرام في 2018 . وأبرزت الحصيلة كذلك ارتفاع لكمية المهلوسات المحجوزة بـ 50.43 %، حيث بلغت كمية المحجوزات سنة 2018 ما يعادل 1.807.843 قرص مهلوس.

أزيد من 49.700 شخص تورطوا في قضايا المخدرات

وحسب الأرقام التي قدمتها المصالح المعنية، فإن 49.749 شخص تورطوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، أي بارتفاع قدره 17.24 في المائة، ومن بينهم 260 أجنبيا، وهذا حسب نفس الحصيلة التي أفادت بوجود 1.048 شخص آخر في حالة فرار. كما تكشف بيانات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان أنه ومن بين الأشخاص المتورطين، ثمة 9.142 مهرب في حين إن 25.976 هم من متعاطي القنب الهندي و7.364 هم من مهربي المهلوسات و6.916 آخر يتعاطونها. وفيما يتعلق بتهريب المخدرات الصلبة، فثمة 167 مهرب و61 متعاطيا للكوكايين و40 مهربا و43 متعاطيا للهيرويين.

أما بخصوص القضايا التي عولجت، فإن حصيلة الديوان قد سجلت 39.504 قضية في عام 2018 مقابل 32.952 في سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع قدرها 19.88 في المائة. ومن مجموع هذه القضايا التي عولجت، فإن 9.725 منها متعلق بتهريب المخدرات، و29.748 قضية أخرى ترتبط بحيازة المخدرات وتعاطيها و31 قضية تخص زراعة المخدرات.