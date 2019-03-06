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الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق

  06 مارس 2019 - 10:57   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1075 تدخل مكن من إخماد 727حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5475 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4894 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة 22449 تدخل إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 13907 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1619 جريح وتحويل 11765 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة، أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1992 تـدخـل من أجل 1118 حادث مرور أدت إلى وفاة 28 شخص وجرح 1192 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية، للعلم أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة غرداية بوفاة أربع أشخاص وجرح 15 آخريــن تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفـائية  على إثـر 14 حادث مرور.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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