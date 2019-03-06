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لوح: منطقتنا تواجه تحديات عديدة.. والإرهاب يهدد الديمقراطية

  06 مارس 2019 - 14:08   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
لوح: منطقتنا تواجه تحديات عديدة.. والإرهاب يهدد الديمقراطية

أكد وزير العدل، طيب لوح، اليوم الاربعاء، أن منطقة البحر المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة، تقتضي توحيد الرؤى في مواجهتها.

وحسب الوزير، تأتي في مقدمة هذه التحديات، محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها آفة الارهاب، التي ليست خطرا عن الامن والاستقرار فقط، إنما أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية.

وعلى هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر ونظيرتها الاسبانية، أشار أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، والموقع عليها 8 أكتوبر 2002.

كما يأتي في سياق استكمال الاطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال القانوني والقضائي.

حيث تؤطره ثلاث اتفاقيات قضائية، تتعلق بالتعاون القضائي في المدني والتجاري والمجال الجزائي.

وأشار أن التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارتي عدل البلدين، ليس وليد اليوم.

بل سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه، رغم غياب الاطار القانوني المكرس لذلك.

وأورد أن الجزائر واسبانيا حليفان وشريكان استراتيجيان على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما تجمعهما علاقات تعاون تقليدية متعددة الاوجه، والتي تتعزز باستمرار في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف ” يضاف الى كل هذا البعد الانساني، وليس بعيد كانت وهران حاضنة اللاجئين الاسبان الجمهوريين، الذين شارك بعضهم في الثورة التحريرية”.

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