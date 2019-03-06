الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يقاطع العمل القضائي

قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المواطنين المنعقد اليوم بمقر الاتحاد الكائن بالمحكمة العليا بحضور جميع منظمات المحامين و بعد المداولة، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني لمدة 04 أيام ابتداء من 11 مارس الجاري باستثناء الآجال و المواعيد حفاظا على حقوق المواطنين، كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية امام الجهات القضائية يوم الاثنين على العاشرة صباحا و يبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح و يأتي هذا القرار في اطار ما الانضمام الى الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة