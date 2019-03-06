حداد وأمينه العام "المؤقت" ينفيان خبر استقالتهما من أفسيو

نفى رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر الذي يترأسه علي حداد، خبر استقالته من الكنفدرالية،وكذا الأمين العام للكنفدرالية "المؤقت" بومدين درقاوي وهو الذي استلم منصبه "مؤقتا" خلفا لراضية بن عبد الرحمان إثر عطلة امتدت لأشهر فقط، يحدث ذلك في الوقت الذي يشهد فيه بيت حداد، سلسلة استقالات أهمها لـ10 من كبار الأسماء بالكنفدرالية، عقب الحراك الشعبي والمظاهرات التي تعرفها البلاد مؤخرا.

يبدو أن أكبر تجمع لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصادي في الجزائر الذي يترأسه علي حداد، يعيش على وقع استقالات لم تُنفى أي منها، إلا نبأ استقالة رئيس الكنفدرالية علي حداد، إضافة إلى نفي أحد الأعضاء المتمثل في الأمين العام بومدين درقاوي الذي تقلد منصب "مؤقت" وظرفي خلفا لراضية عبد الرحمان التي خرجت في عطلة لأشهر، الأمر الذي يؤكد تزعزع عرش حداد بعد تحول المنتدى إلى كنفدرالية معترف بها لدى الحكومة، مما يهدد نشاط هذا التجمع ومصداقية تمثيله لرجال الأعمال.

ويأتي نفي الأمين العام لكنفدرالية رؤساء المؤسسات "أفسيو" بومدين درقاوي، مباشرة بعد رواج معلومات عن تقديم هذا الأخير استقالته من عضوية "أفسيو"، وذلك بعد الحراك الشعبي والمظاهرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، يحدث هذا في الوقت الذي أعلنت عدة أسماء في عضوية أفسيو استقالتها على غرار العيد بن عمر وحسان خليفاتي، وكذا أبركان.

وأوضح درقاوي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، بأنه "لم يستسلم أي راتب حيال خدمته الإستشارية قائلا "لم أكن موظفا في أفسيو"، متابعا كلامه" كنت قد عملت كمستشار للمنتدى، منذ أن كنت عضوا سابقا عند رئاستي لمجمع "صيدال" ولكن حاليا لم أعد عضوا لأنني لم أعد مديرا للشركة"، مضيفا بأنه كان يتقلد منصب مستشارا للمنظمة، مردفا في الوقت ذاته بأن الرئيس علي حداد اتصل به آنذاك لضمان منصب الأمين العام عقب الإجازة الطويلة التي امتدت مابين 4 إلى 5 أشهر بدل راضية بن عبد الرحمان، ليستلم الفترة الانتقالية التي قادت خلالها بنجاح تحويل أفسيو إلى اتحاد نقابي -على حد قول درقاوي-.

وكان " أفسيو " ، قد عرف سلسلة استقالات مباشرة بعد الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد الجمعة المنصرمة، أهمها استقالة محمد العيد بن عمر من خلال رسالة استقالة وجهها لرفقائه في منتدى رؤساء المؤسسات قائلا "كنت من دعاة الاستمرار، ليس من منطلق إيديولوجي براغماتي، بل قناعة مني أن تحدي تنويع الاقتصاد يقتضي الاستقرار" لكن"رفع هذا التحدي يقتضي إنخراط الشعب كذلك" –يضيف بن عمر-.

ومن هذا المنطلق قرر صاحب مجمع بن عمر ورئيس غرفة التجارة والصناعة "الاستقالة الفورية" على حد تعبيره، من منصب نائب الرئيس في منتدى رؤساء المؤسسات.

واعتبر بن عمر أن الأفسيو "الذي تحول إلى منظمة نقابية إبتعد عن قواعده" وقرر أيضا تجميد إشتراكاته في المنتدى.

مريم سلماوي