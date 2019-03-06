لوح يؤكد على تعزيز التعاون بين بلدان المتوسط ويحذر من تهديد الإرهاب للديمقراطية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أن منطقة البحر المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة، تقتضي توحيد الرؤى في مواجهتها، يتقدمها محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها آفة الارهاب، التي ليست خطرا عن الامن والاستقرار فقط، إنما أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية.

وقال الوزير في كلمته على هامش توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في المجال القضائي والقانوني ما بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الاسبانية، ان هذا التوقيع يأتي في سياق استكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال القانوني والقضائي والذي تؤطره ثلاث اتفاقيات قضائية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والمجال الجزائري وتسليم المجرمين، خاصة وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة تقتضي أن توحد الرؤى في مواجهتها وتأتي في مقدمتها محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة آفة الإرهاب التي ليست خطرا على الأمن والاستقرار إنما تعتبر أحمد التهديدات الأساسية للديمقراطية وتجذيرها في المجتمع، مضيفا أن المحادثات التي جمعته مع نظيرته الاسبانية دولوريس ديلغادو طانت جد مثمرة وتطرقت للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها ما يخص تنفيذ الانابات الصادرة على السلطات القضائية في البلدين وملفات أخرى هامة، بالإضافة إلى تقييم التعاون القضائي والاتفاق على تطويره بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.