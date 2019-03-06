سند منجمي لاستغلال المحروقات في البحر

دخل المرسوم التنفيذي رقم 19-73 المؤرخ في 19 فيفري 2019 المتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في عرض البحر، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 12.

و بمقتضى هذا المرسوم التنفيذي، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة " أوفشور الجزائر" والتي تبلغ مساحتها 131.165,44 كلم مربع وهي مجاورة لأقاليم ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.

و حسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فإنه "تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات موضوع السند المنجمي طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية المرفقة بأصل المرسوم".

و يمنح هذا السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.