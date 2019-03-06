بعد سلسلة استقالات عرفها أكبر تجمّع لرجال الأعمال في الجزائر

حداد والأمين العام "المؤقت" ينفيان استقالتهما من "أفسيو"

نفى رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر، علي حداد، خبر استقالته من الكنفدرالية، وكذا الأمين العام للكنفدرالية "المؤقت" بومدين درقاوي الذي استلم منصبه "مؤقتا" خلفا لراضية بن عبد الرحمان إثر عطلة امتدت لأشهر فقط، يحدث ذلك في الوقت الذي يشهد فيه بيت حداد سلسلة استقالات أهمها لـ10 من كبار الأسماء بالكنفدرالية، عقب الحراك الشعبي والمظاهرات التي تعرفها البلاد مؤخرا.

يبدو أن أكبر تجمع لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصادي في الجزائر الذي يترأسه علي حداد، يعيش على وقع استقالات لم تُنفَ أي منها، إلا نبأ استقالة رئيس الكنفدرالية علي حداد، إضافة إلى نفي واحد من الأعضاء، ويتعلق الأمر بالأمين العام بومدين درقاوي الذي تقلد منصبا "مؤقتا" ظرفيا خلفا لراضية عبد الرحمان التي خرجت في عطلة لأشهر، الأمر الذي يؤكد تزعزع عرش حداد بعد تحول المنتدى إلى كنفدرالية معترف بها لدى الحكومة، مما يهدد نشاط هذا التجمع ومصداقية تمثيله لرجال الأعمال.

ويأتي نفي الأمين العام لكنفدرالية رؤساء المؤسسات "أفسيو" بومدين درقاوي، مباشرة بعد رواج معلومات عن تقديم هذا الأخير استقالته من عضوية "أفسيو"، بعد الحراك الشعبي والمظاهرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، يحدث هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عدة أعضاء من أفسيو استقالتهم، على غرار العيد بن عمر وحسان خليفاتي، وكذا أبركان.

وأوضح درقاوي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أنه لم يستلم أي راتب مقابل خدمته الاستشارية، قائلا: "لم أكن موظفا في أفسيو"، متابعا بقوله: "كنت قد عملت مستشارا للمنتدى، منذ أن كنت عضوا سابقا عند رئاستي لمجمع "صيدال"، لكن حاليا لم أعد عضوا لأنني لم أعد مديرا للشركة"، مضيفا أنه كان يتقلد منصب مستشار للمنظمة، مردفا في الوقت ذاته قائلا إن الرئيس علي حداد اتصل به آنذاك لضمان منصب الأمين العام عقب الإجازة الطويلة التي امتدت بين 4 و5 أشهر بدل راضية بن عبد الرحمان، ليستلم الفترة الانتقالية التي قاد خلالها بنجاح تحويل أفسيو إلى اتحاد نقابي، على حد قول درقاوي.

وكان "أفسيو" قد عرف سلسلة استقالات مباشرة بعد الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد الجمعة المنصرمة، أهمها استقالة محمد العيد بن عمر من خلال رسالة استقالة وجهها لرفقائه في منتدى رؤساء المؤسسات قائلا "كنت من دعاة الاستمرار، ليس من منطلق إيديولوجي براغماتي، بل قناعة مني أن تحدي تنويع الاقتصاد يقتضي الاستقرار"، لكن "رفع هذا التحدي يقتضي انخراط الشعب كذلك"، يضيف بن عمر.

ومن هذا المنطلق، قرر صاحب مجمع بن عمر ورئيس غرفة التجارة والصناعة "الاستقالة الفورية" على حد تعبيره، من منصب نائب الرئيس في منتدى رؤساء المؤسسات. واعتبر بن عمر أن الأفسيو "الذي تحول إلى منظمة نقابية ابتعد عن قواعده"، كما قرر أيضا تجميد اشتراكاته في المنتدى.

مريم سلماوي