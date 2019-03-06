قرر شن إضراب وطني يوم 13 مارس

تكتل نقابات التربية ينضم إلى الحراك الشعبي

قرّر تكتل نقابات التربية الانضمام إلى المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة، وشن إضراب وطني في قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات في إطار الحراك الشعبي، وكذا التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

أكد التكتل أمس في بيان له تسلمت المحور اليومي نسخة عنه أنه يتابع بعمق واقع الأحداث وتطوراتها في البلاد، وأنه عقد اجتماعات استثنائية يوم الأربعاء 06 مارس لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد استراتيجية التفاعل والتعامل معها، مضيفا أنه بعد تحليل ونقاش جاد تم الاتفاق على شن إضراب وطني شامل في قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مديريات التربية الوطنية في إطار الحراك الشعبي.

في السياق، أشار التكتل في بيانه إلى أنه اتخذ موقفه يوم 28 فيفري، ويتمثل في مواصلة دعم الحراك الشعبي القائم، داعيا جميع الأساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية للمشاركة بقوة في المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة وكذا التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد.

وأشار تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية في بياناته السابقة إلى أن مطالب النقابات تتخلص في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، إضافة إلى عدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

نبيل شعبان