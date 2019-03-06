تأخــــــر فـــــــي الدراســـــــة وتأجيـــــــل للامتحانـــــــات بالجامعـــــــات

على غير العادة شهدت الجامعة الجزائرية خلال الأيام الأخيرة انتفاضة وموجة من التغيير ضد الجمود الذي ميزها لسنوات، برفض آلاف الطلبة وبشهادة الوزارة الوصية للواقع السياسي ورفض العهدة الخامسة، هذا الواقع الذي لم تستوعبه الأطر الجامعية من طلبة وأساتذة وعلى مدار أيام وفي مناطق متباينة عبر التراب الوطني لينزلوا إلى شوارع الجزائر العميقة والعاصمة بشكل كثيف، ما خلق جوا متزامنا على الصعيد البيداغوجي بعزمهم على توقيف الامتحانات ومقاطعة التربصات والاكتفاء بالحضور الشكلي.

وسط ذهول التنظيمات الطلابية والنقابية التي لم تستوعب الواقع الجديد المتعلق بانتفاضة الطلبة التي أكدت وجود شرخ عميق بينها وبين آلاف الطلبة في الجامعات وإقاماتها وكذا الحال بالنسبة للأساتذة والإداريين ونقاباتهم اللاتمثيلية، توحدت الاسرة الجامعية ووقفت جنبا الى جنب في الحراك الذي تعيشه الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث خرج الطلبة في مسيرات أجلت فيها الامتحانات وقوطعت التربصات، وأيدها الأساتذة الجامعيون من خلال مواصلتهم للإضراب المفتوح مطالبين بالتغيير، يأتي هذا في الوقت الذي عرفت مختلف التنظيمات الطلابية نزيفا للمؤطرين الذين انسحبوا من معظم المكاتب الولائية وتبرأ الطلبة منها.

مقاطعة شاملة لامتحانات السداسي الثاني

بالرغم من تزامن الحراك الجامعي مع الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني المتعلقة بالأعمال التطبيقية وخروج الآلاف في أكثر من مسيرة على مستوى الوطني، إلا أن هذا لم يثن من عزيمتهم بالخروج إلى الشارع في مسيرات سلمية في الأيام القليلة القادمة، يأتي هذا في الوقت الذي انظم الأساتذة الجامعيون إلى الصف عبر مختلف ولايات الوطن، فيما تسمك أساتذة البويرة، بجاية وكذا باب الزوار بالإضراب إلى غاية تحقيق مطلبه وهو عدم وجود عهده خامسة، ليقاطع بذلك الطلبة والأساتذة الجامعيون الدراسة في فترة الامتحانات، توقف الامتحانات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة وهو نفس الحال بالنسبة لجامعة بوزريعة والقائمة مفتوحة . أثنى الكثيرون على المسيرات المنظمة والوعي الكبير للطلبة على المستوى الوطني الذين خرجوا في مسيرات وطنية مطالبين بالتغيير ، لكن بالمقابل سيجد هؤلاء الطلبة أنفسهم مجبرين على مسابقة الزمن لاستدراك الدروس التي ضاعت منهم خاصة وأن مسيراتهم الأولى لم ينضم الأساتذة إليها، الى جانب ذلك أيضا قاطع معظمهم امتحانات السداسي الثاني الخاصة بالأعمال التطبيقية، دون أن ننسى مدة التربص الخاصة بهم والتي رفضوا الالتحاق بها في الأيام الماضية ومفضلين الانضمام إلى المسيرات السلمية التي جاب من خلالها الطلبة مختلف الشوارع والطرقات همهم الوحيد التغيير ولو كان ذلك عل حساب مستقبلهم لأنهم يعلمون أن المستقبل هو الوطن .

الطلبة ينتفضون ضد من يدّعون تمثيلهم

أسقط الحراك الجامعي للطلبة خلال الأسبوعين الماضيين وكذا الانشقاقات وانسحابات بعض المكاتب الولائية من التنظيمات الطلابية من الحرم الجامعي باعتبارها ممثلة للطلبة، وهو ما يؤكد تماما انهيار تمثيلاتهم الطلابية، حيث كان الطلبة ينتفضون ضد من يدعون تمثيلتهم في كل مرة أمام غياب تام لمن كانوا يدعون الدفاع عن حقوقهم، الامر لم يتوقف هنا حيث عرت تلك الاحتجاجات أيضا هاته التنظيمات والنقابات وأكدت أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، فخروج عشرات الآلاف من الطلبة كان دليلا على أن التنظيمات الطلابية لا تمثل إلا مئات الطلبة والذين غابوا وغابت بوصلتهم في تحديد الجهة التي يقفون فيها، وهو ما يستدعي إعادة مراجعة آليات الوزارة في تمثيل الطلبة والجلوس الى طاولات الحوار مع من يمثل الطلبة فعليا وحقيقة، وهو نفس الأمور بالنسبة للنقابات التي اعتمدتها الوزارة الوصية كشريك اجتماعي، فهل هي نهاية التنظيمات الطلابية بالحرم الجامعي ؟