توقف خدمات النقل الجماعي العمومي

توقفت خدمات الترامواي، الميترو، حافلات الإيتوزا والقطارات لنهار اليوم الجمعة، تحسبا للمسيرات السلمية المرتقبة.

وقد شهدت جميع خطوط الترامواي، ذهابا وإيابا، شللا، حيث عرضت على لافتاتها الإلكترونية شريطا، يعلن توقفا مؤقتا للخدمات.

فيما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، توقف جميع خدماتها من وإلى العاصمة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأوصدت شركة المترو أبوابها أمام المسافرين، حيث لم تعلن لحد الساعة، عن أسباب توقف الخدمات، كما عرفت حافلات النقل ” الايتوزا” توقف خدماتها.