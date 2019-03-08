بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الأمن يكرم صحفية المحور اليومي

كرمت المديرية العامة للأمن الوطني، منيرة ابتسام طوبالي، صحفية بجريدة المحور اليومي، حيث يأتي هذا التكريم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس من كل سنة، تقديرا للمجهودات المبذولة من قبل الصحفية في مجال مرافقة النشاطات الشرطية ميدانيا.

حفل التكريم أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، رفقة المدير العام للامن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، كما جرى بحضور اعضاء من الحكومة، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، مجاهدات، إعلاميات وناشطات في الحركة الجمعوية، بالإضافة حيث تم تكريمهن بالمناسبة، عرفانا وتقديرا لتميزهن و تمثيلهن للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات أحسن تمثيل، أين قام بدوي في مستهل الحفل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على هامش ذات المناسبة بتكريم كل وزيرة التربية الوطنية وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ومن خلال الكلمة التي وجهها إلى المرأة الشرطية، دعا المدير العام للامن الوطني، منتسبات جهاز الأمن الوطني باختلاف مواقعهن و تنوع رتبهن للعمل الجــــاد و التشبث بالقيم الوطنية، مؤكدا على ضرورة امتطائهن لصهوة العصرنة و الحداثـة والاعتزاز بانتمائهن إلى شرطة احترافية قوامها العلم مرجعا و الكفاءة سندا، كما نوه في رسالته إلى المرأة الشرطية بقدرتها على فرض وجودها في هرم الأمن الوطني، واحتلالها لمراتب لا يستهان بها في تولي المسؤوليات وضرب أروع الأمثلة في التضحية من اجل الجزائر، مذكرا بمسار التحاق المرأة الجزائرية بصفوف جهاز الشرطة والذي يرجع إلى سنة 1973، بتخرج أول دفعة من العنصر النسوي تضم 50 مفتشة شرطة لتفوق نسبة حضورها حاليا 10 بالمائة من التعداد الاجمالي لمنتسبي الأمن الوطني.

م.ن