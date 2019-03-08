حراك الشارع يؤجّل خلافاتها لكن ...

المعارضة تفشل في طرح البديل !

اجتمعت المعارضة بمختلف تياراتها الخميس، بمقر حزب "طلائع الحريات" الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، لكنها لم تتمكن بعد ساعات طويلة من النقاش المغلق، من الخروج بأرضية تطرحها كبديل للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، في حين لم تجد غير مسايرة ما يحدث من حراك شعبي وأعلنت مساندته.

في اجتماع تاريخي احتضنه مقر حزب أول رئيس حكومة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس، حضره 15 حزبا سياسيا معارضا، أربع نقابات و35 شخصية وطنية وسياسية، منها من صنعت المفاجأة، لاسيما الوجه المحسوب على الحزب المحظور "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، كمال قمازي، الذي حضر نيابة عن علي بن حاج، الممنوع قانونيا من ممارسة أي نشاط سياسي. كما حضر القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، الذي سرعان ما انسحب من الاجتماع بسبب عدم موافقته على مطالب المعارضة التي حصرت مطالب الشعب في تطبيق المادة 102 من الدستور في حين أن المسيرات تطالب بتغيير النظام. وصنعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مفاجأة هي الأخرى، بحضورها، بعد عدم مشاركتها في أي لقاءات للمعارضة مجتمعة منذ مؤتمر "سانتيجديو"، الذي انعقد خارج الوطن في عز الأزمة الأمنية. وجلست حنون جنبا إلى جنب مع بن فليس، في صورة أبانت عن تأجيل الخلافات بين أطياف المعارضة، لكن غابت عنه جبهة القوى الاشتراكية. كل ذلك لم يسمح للمجتمعين، بطرح بديل عن الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي ترفض هذه المعارضة ترشحه لعهدة جديدة. وانتهى المجتمعون إلى تشخيص حراك الشارع الذي انطلق يوم 22 فيفري، وألحوا على ضرورة دعمه ومرافقته من أجل تحقيق أهدافه، وأجمع المشاركون على إدانة ما وصفوه بـ "تعنت السلطة، وتجاهل مطالب الشعب"، مؤكدين على أن إصرارها "على فرض انتخابات مستفزة للشعب يمثل خطرا على استقرار البلاد ووحدة الأمة"، ملحين على ضرورة الذهاب إلى مرحلة تهيئة الإطار القانوني لتوفير شروط قانونية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار. وبالمناسبة ثبت البيان موقف المعارضة الرافض لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أدان المجتمعون كل أشكال التضييق على الإعلام، مطالبين بفتح الاعلام العمومي واحترام مبدأ توفير الخدمة العمومية. ويعتبر اجتماع الخميس، الرابع من نوعه، حيث كانت الاجتماعات الثلاثة السابقة، قد انعقدت بمقر جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله، كانت تحاول من خلالها طرح مترشح توافقي يمثل المعارضة في الانتخابات الرئاسية، لكنها فشلت في ذلك.

حكيمة ذهبي