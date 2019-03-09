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وفاة 6 أشخاص وأكثر من 5 آلاف تدخل للحماية المدنية نهاية الأسبوع الفارط

  09 مارس 2019 - 11:59   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة 6 أشخاص وأكثر من 5 آلاف تدخل للحماية المدنية نهاية الأسبوع الفارط

سجلت وحدات الحماية المدنية، أكثر من 5 آلاف تدخل نهاية الأسبوع الفارط، مع تسجيل 6 وفيات إثر حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنه تم خلال الفترة الممتدة بين 07 إلى 09 مارس 2019 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم.

على الساعة الثامنة صباحا “أي خلال 48 ساعة الأخيرة”، سجلت وحدات الحماية المدنية 5135 تدخل في عدة مناطق مختلفة.

إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

أين تم تسجيل 09 حوادث مرور الأكثر دموية تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 17 أخرين بجروح متفاوتة.

أثقل حصيلة سجلت على مستوى العاصمة بوفاة شخص وإصابة 02 أخرين، بعد إصطدام بين سيارتين على مستوى بلدية زرالدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 08 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

المنبعث من مختلف وسائل التدفئة و مسخنات الحمام و الماء، بكل من غليزان 06 أشخاص، عنابة شخصين.

حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية من طرف الحماية المدنية.

في حين تم تسجيل وفاة شخص متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة بولاية سطيف ،بلدية ودائرة قيدجال.

كما قامت ذات المصالح بإخماد 07 حرائق حضرية بكل من سطيف، جلفة، ميلة، تمنراست، المدية، البويرة، ورقلة و الجزائر العاصمة.

تسببت في إصابة 03 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية على إثر حريق شب في منزل بولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية إثر إنفجار الغاز داخل منزل بحي شتيت، ببلدية ودائرة الأغواط، تسبب في وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

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