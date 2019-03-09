العطلة الربيعية في الجامعات بداية من الغد عوض الأسبوع المقبل

أقدمت وزارة التعليم العالي على تمديد العطلة فترة العطلة الربيعية التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى يوم غد ، و قد أصدر الديوان الوطني للخدمات الجامعية بيانا اليوم ، ألعن فيه أنه قد تم تمديد فترة العطلة الربيعية و تعديل رزنامة العطلة حيث تنطلق من يوم الأحد 10 مارس 2019 مساءاً إلى غاية 4افريل2019 مساءاً وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 220 المؤرخ في 9مارس 2019، الذي يعدل ويتتم القرار رقم 804المؤرخ في 2سبتمبر 2018 المحدد لرزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2019/2018

وقد فسر هذا الإجراء على خلفية الحراك الذي تعرفه الجامعة في الفترة الأخيرة ، بانضمام الطلبة و الأساتذة الجامعيين و الباحثين إلى الحراك الذي تعرفه الجزائر خلال الأيام الأخيرة