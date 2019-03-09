أول تنقيب على النفط سيكون في عرض البحر بسكيكدة و بجاية

أعلن مجمع سوناطراك خلال الطبعة ال12 للمنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة أنه من المرتقب أن يشرع المجمع في عمليات استكشاف في عرض البحر هذه السنة و أن أول عملية تنقيب ستكون خلال السداسي الثاني من 2019 في عرض الساحل الشرقي بين بجاية وسكيكدة.

وأشار مدير الموارد الجديدة بمجمع سوناطراك، يوسف خنفر أن عملية جمع المعطيات الجيولوجية ثنائية و ثلاثية الأبعاد ستنتهي خلال السداسي الأول، مبرزا ان الحقل الأول يحتوي على العديد من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز.

وأضاف في ذات السياق أن الساحل الغربي يمكن أن يحتوي على البترول مع إمكانية استخراج ملايين البراميل من البئر الأول الذي سيتم حفره في هذه المنطقة من الجزائر.