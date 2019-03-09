إرهابي يسلم نفسه بتمنراست وكشف أسلحة حربية بالبيض

سّلم إرهابي نفسه، اليوم السبت 09 مارس ، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بالمسمى “عقباوي عمار”، المكنى “حمة ولد حميمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بصحراء لبنود، ولاية البيض/ن.ع.2، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

– مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

– بندقيتين (02) تكراريتين؛

– مقذوفين (02) مضادين للدبابات؛

– بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأضاف البيان “تأتي هذه العمليات لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد”.