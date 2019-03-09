ديوان الخدمات الجامعية في مواجهة غضب الطلبة

المقيمون يرفضون مغادرة الأحياء الجامعية

مدير الخدمات الجامعية شرق: سيتم وقف الخدمات الاجتماعية بداية من اليوم

أكد مدير الخدمات الجامعية للجزائر شرق رماش خير الدين في تصريح لـ»المحور اليومي»، أنه سيتم وقف خدمات الإيواء والإطعام والنقل في كل الأحياء الجامعية بداية من اليوم، تاريخ بداية العطلة الجامعية، في الوقت الذي أبدى فيه الطلبة رفضهم للقرار، مؤكدين أنهم لن يغادروا الأحياء الجامعية.

أعلن عشرات الطلبة رفضهم القاطع لمغادرة الإقامات الجامعية بعد قرار تقديم العطلة الربيعية، في خطوة لرفض تهميش الطالب وإبعاده عما يحدث، يأتي هذا في الوقت الذي ستسدل فيه مديريات الخدمات الجامعية الستار عن تقديم خدماتها لمدة 25 يوما بداية من اليوم، حيث أكد مدير الخدمات الجامعية شرق خير الدين رماش أمس في تصريح للمحور اليومي، أن توقف خدمات الإيواء والإطعام والنقل بكل الأحياء الجامعية سينطلق بداية من اليوم، تاريخ بداية العطلة الجامعية، بالنظر إلى القرار الأخير الصادر عن الوزارة الوصية، وبالتالي يجب تطبيق ذلك، مشيرا إلى أن من غير الممكن مخالفة ذلك، خاصة أن الأمر يتعلق بقرار وزاري، في حين أبدى الطلبة رفض القرار، مؤكدين أنهم لن يغادروا الأحياء الجامعية.

أمينة صحراوي