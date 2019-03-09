العملية انطلقت من ميناء وهران الأسبوع الماضي

10 آلاف طن من الإسمنت الأبيض بجنوب إفريقيا

تسعى شركة «لافارج هوليسم الجزائر» للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وتنويع الإيرادات الخارجية غير الهيدروكربونية، حيث صدرت ما يقدر بـ 10 آلاف طن من الإسمنت الأبيض نحو جنوب إفريقيا، وانطلقت العملية من ميناء وهران، وهي أول عملية تصدير نحو كيب تاون بجنوب إفريقيا.

أبرز بيان شركة «لافارج هوليسم الجزائر» الذي تحصلت المحور اليومي على نسخة عنه، أن الشركة المتخصصة في الإسمنت تقوم بتنفيذ أول عملية تصدير إسمنت أبيض إلى جنوب إفريقيا عبر ميناء وهران، وتعد هذه أول عملية لتصدير الإسمنت الأبيض من ميناء وهران إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا، وتؤكد هذه العملية الجديدة التي تبلغ 10 آلاف طن من الإسمنت الإبيض تسريع برنامج التصدير الخاص بالشركة. وحسب المصدر ذاته فإن الإسمنت الأبيض المستخرج من مصنع الإسمنت بعقاز يعد من أفضل الإسمنت في فئته على مسوتى السوق الدولية، وهذه العملية الجديدة جزء من خطة طموحة تهدف لتصدير مليوني طن من الإسمنت والكلنكر في إطار طموح وطني لتصدير أكثر من 10 ملايين طن آفاق 2021. وأضاف البيان أن جميع وحدات الإنتاج قد تمت تعبئتها، علما أن هذا المسار يؤكد التزام شركة «لافارج هوليسم الجزائر» الذي لا يتزعزع بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وتنويع الإيرادات الخارجية غير الهيدروكربونية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الصفقة تتمتع بكل الدعم التجاري واللوجستي الذي ستوفره شركة متخصصة في التجارة الدولية، تمتلك نسبة أكثر من 50 بالمائة من تجارة الكلنكر والإسمنت في حوض البحر المتوسط وغرب وإفريقيا، وأنتجت بدعم من السلطات على مستوى ميناء وهران. وتعتبر هده العملية ثاني أكبر عملية تقوم بها شركة «لافارج هوليسم الجزائر « للتصدير نحو السوق الخارجية لتجتاز بعد ذلك جنوب إفريقيا، حيث قامت المؤسسة خلال الشهر ديسمبر المنصرم من سنة 2018 بتصدير ما قيمته 35 ألف طن للكلنكر من ميناء عنابة باتجاه غرب إفريقيا بهدف يتجاوز 2 مليون طن في عام 2020. وللعلم فإن «سيلاس» تمثل شراكة خاصة بين مجموعة سواكري 51 بالمائة ولافارج هولسيم 49 بالمائة، بطاقة إنتاجية قدرها 2.7 مليون طن سنويا، حيث يلبي مصنع إسمنت بسكرة احتياجات سوق الإسمنت في الجنوب الجزائري، وهو أحدث مصنع تشيده لافارج هولسيم، وتبلغ تكلفة الاستثمار 35 مليار دينار جزائري، وقد شيد في 21 شهرا، مع أكثر من 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث، ولدى سيلاس أكثر من 600 موظف وهو يقلص بشكل كبير من واردات البلاد من الإسمنت.

وسيلة قرباج