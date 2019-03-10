قايد صالح: "الجيش الجزائري محظوظ بشعبه الذي ينتمي إليه"

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، أن الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية.

وأضاف قايد صالح في كلمة له خلال زيارة عمل إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى أن الجيش و الشعب لهما رؤية موحدة بشأن المستقبل.

كما أشار قايد صالح إلى أن "الجيش يفتخر أنه من صلب هذا الشعب" وأن "الشعب الجزائري الأصيل عرف ويعرف كيف يحافظ على وطنه".

وتابع قايد صالح مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي محظوظ بشعبه الذي ينتمي إليه".