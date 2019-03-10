جامعة مولود معمري تتمرد عن قرار طاهر حجار

رفض رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو البروفيسور أحمد تيسا، الالتزام والتقيد تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم العطلة الربيعية للجامعة عن موعدها المحدد، حيث حددت تاريخها اليوم الأحد 10 مارس، بدلا من 21 مارس على أن تستمر 25 يوما وذلك إلى تاريخ 4 افريل 2019.

قال رئيس جامعة مولود معمري في تصريحاته للصحافة، بأن رفض قرار وزير التعليم العالي والبحث العلم، طاهر حجار وإحداث تغييرات على رزنامة العطل الجاامعية للسنة الجامعية 2018/219، جاء لاعتبارات بيداغوجية بسبب للتأخر الفادح الذي تعرفه الجامعة من حيث تقدم البرنامج الدراسي وعلى الطلبة استدراك هذا التأخر الذي له تأثير كبير على المستوى البيداغوجي. كما أضاف أن الجامعة تسيير وفق معايير بيداغوجية محض ولا تخضع لعوامل سياسية. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يخبأ الشمس بالغربال وهي الحقيقة، حيث ان جميع المشاكل المطروح يجب معالجتها بكل موضوعية وعقلانية وفق ما تقره المنظومة البيداغوجية وأكذا أخلاقية المهنة. وفي هذا الصدد أعرب رئيس جامعية تيزي وزو احترامه الكبير لوزير التعليم العالي بصفته مسؤوله الغول، لكن ذلك لا يعني الخضوع للقرار المتخذ الذي لم يتم إستشارته فيه "نرفض القرار تمسكا بمبادئ وأخلاقية المهنة، لسنا سياسيين وإنما بيداغوجيين ونحن سنبقى أوفياء للعمل البيداغوجي دون غيره"، يضيف أحمد تيسا بأن اجتماعا طارئا سيجمعه مع كل مسؤولي كليات وأقسام الجامعة بهدف الاتفاق على عدم تأجير الامتحانات احتراما للمعايير البيداغوجية وذلك إذا كانت هناك فعلا إرادة بلوغ العلمية. وعن إمكانية تعرضه لضغوطت وعقوبات من طرف الوصاية أكد رئيس جامعة تيزي وزو على أنه رجل ميدان وإبن الشعب ويتحمل مسؤولياته كاملة من منصبه كرئيس للجامعة. من جهة أخرى رفض الطلبة هم أيضا مغادرة الجامعة وكذا الاحياء الجامعية، حيث نظموا تجمعا أمام المكتبة الرئيسية بجامعة حسناوة، نددوا من خلالها بمحاولة عزل الجامعة عن العمل النقابي والسياسي، كما أنه من المنتظر عقد جمعية عامة اليوم للنظر في القرارات التي يجب اتخاذها مستقبلا لمواكبة الحراك الشعبي. ، أما الأساتذة جامعة تيزي وزو استجابة لنداء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" ، فقد فصلوا في موقفهم خلال الجمعية العامة التي نظموه، أمس، بمدرج حسناوة، أين أعربوا عن رفضهم القاطع لقرار الوصاية معتبرين القرار بمثابة مناورة سياسية لعزل الأسرة الجامعية عن الحراك الجامعي.

أغيلاس، ب