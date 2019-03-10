محادثات بين شركة “سوناطراك” و”شافرون الأمريكية” لاستغلال المحروقات في الجزائر

أجرت شركة سوناطراك بمدينة “هيوستن الأمريكية” أولى المحادثات مع الشركة النفطية “شافرون” بخصوص مشاريع لاستغلال المحروقات بالجزائر، حسبما أكده مسؤول بمجمع سوناطراك.

وصرح توفيق حكار نائب رئيس تطوير الاعمال والتسويق بشركة سوناطراك لـ”وكالة الأنباء الجزائرية” أنّه بعد “أكسن موبيل” جاء الدور على شركة “شافرون” ثاني شركة بترولية أمريكية، لتبدي اهتمامها بالمجال المنجمي الجزائري وتسعى الى التواجد بها من اجل تطوير مشاريع انتاج.

وقد عقد المجتمعون اجتماع عمل ب”هيوستن” على هامش المنتدى الجزائري الامريكي حول الطاقة.”

و اتفقا على الالتقاء بالجزائر العاصمة خلال الشهر المقبل من أجل مناقشة تفاصيل المشاريع.