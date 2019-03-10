بن غبريت: " خروج التلاميذ إلى الشارع أمر خطير"

اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن المسيرات التي نظمها تلاميذ المدارس اليوم الأحد 10 مارس 2019 ضد العهدة الخامسة وخروجهم إلى الشارع "أمر خطير".

وتابعت في منشور على صفحتها عبر "الفيسبوك" قائلة: "علينا جميعا الواجب الأخلاقي والالتزام المؤسساتي وكذا المسؤولية التاريخية لحماية مدرستنا وتلاميذنا وأطفالنا" وأضافت: "المدرسة، كونها مجانية وإجبارية، فهي إذا "مدرسة الشعب"، لنحافظ عليها جميعا من كل عمل مقصود أو غير مقصود يهدف إلى تسييسها المفرط واستغلالها" مضيفة "لنعمل كلنا، أولياء، أساتذة، تلاميذ ومؤطرين على كلمة واحدة حتى تكون المدرسة الجزائرية فوق كل اعتبار!".