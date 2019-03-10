بوهدبة يشرف على تنصيب مراقب الشرطة مصطفى بن عيني مفتشا جهويا لشرطة الوسط

أشرف، عبد القادر قارة بوهدبة المدير العام للأمن الوطني اليوم، على تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الوسط رفقة يوسف شرفة والي ولاية البليدة،على مراسم تنصيب المفتش الجهوي للشرطة لناحية الوسط بالبليدة، مراقب الشرطة مصطفى بن عيني.

مراسم حفل التنصيب، جرت بحضور السلطات الجهوية العسكرية، القضائية والمدنية إضافة إلى المدراء المركزيون للأمن الوطني، وإطارات الشرطة لناحية الوسط.

المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة، تقلد عدة مناصب عملياتية في جهاز الأمن الوطني منها نائب رئيس أمن ولاية الجزائر، رئيس أمن ولاية قسنطينة و مفتش جهوي لشرطة الشرق.