دعت إلى إنشاء مؤسسة وطنية تليق بمقام جبهة التحرير

قيادات تكثّف تحركاتها لإنقاذ «الأفلان» من الإحالة على المتحف

كثّفت قيادات سابقة في حزب جبهة التحرير الوطني حركاتها من أجل سحب البساط من تحت أقدام رئيس هيئة التنسيق، معاذ بوشارب، حيث أصدرت المجموعة بيانا طالبت فيه بإنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني التاريخي من قبضة «الأقلية».

المجموعة التقت في أعالي العاصمة، ووفقا لمصادر «المحور اليومي» فإن مكان الاجتماع كان بالقبة، ويرجح أنه انعقد في منزل المجاهد أحمد بومهدي، أو في إحدى المقاهي المحاذية لمقر إقامة عضو المكتب السياسي السابق في الحزب، وطالبت السلطات العليا بتحرير حزب جبهة التحرير الوطني وإرثه التاريخي. وحضر الاجتماع أعضاء من المكتب السياسي الذي اشتغل مع الأمين العام السابق عمار سعداني.

التحركات جاءت بعدما بات رحيل «الأفلان» مطلبا شعبيا، مما جعل مجاهدين وقيادات اشتغلت في هياكل الحزب على مدى فترات متباينة، تسعى جاهدة من أجل «إنقاذ» الحزب من الإحالة على المتحف، حيث طالبت المجموعة بـ «تحرير حزب جبهة التحرير الوطني التاريخي واسترجاعه من الأقلية التي قامت باختطافه وحولته إلى مجموعة بزنسة».

وحسب أصحاب المبادرة فإنه «بعد مرور ثلاثين عاما عن دخول الجزائر عهد التعددية السياسية، إلا أنه لا يمكن بقاء حزب واحد، ولو كان بحجم الأفلان، منفردا بمرجعية وإرث ثورة أول نوفمبر المجيدة». ونبهوا إلى «أن هذا الوضع قد أدى إلى وجود فرز بين أفراد الشعب الواحد وتنكر جزء كبير من أبنائه لتاريخهم المشترك». مؤكدين رفضهم المطلق لما «شهده الأفلان من تخلٍّ عن أدبيات ونصوص جبهة التحرير الوطني»، مشيرين إلى أنهم «نبهوا إلى خطورة ما يحدث من التصرفات التي أدت إلى إدارة ظهر الحزب لتطلعات الشعب بتكريس قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خصوصا بعد تغلغل المال الفاسد وطغيانه على مركز القرار داخل مختلف هياكل الحزب على مختلف المستويات».

وناشد الموقعون الرئيس المقبل وكافة المؤسسات الفاعلة المقبلة «إنشاء مؤسسة وطنية تليق بمقام ومكانة جبهة التحرير الوطني التاريخية 1954 ــ 1962، ليبقى هذا الرمز ملكا مشتركا للجزائريين والجزائريات، ويكون مرجعية تاريخية وفكرية وإيديولوجية». وأضافوا أن من شأن هذا أن يعمل على تعزيز روح المواطنة وتجذير الوطنية في النفوس وضمان بقاء شعلة أول نوفمبر متقدة في قلوب الأجيال إلى الأبد، ومن ثمة تقوية أسس بناء الأمة الجزائرية الموحدة وفق ما جاء في البيان التاريخي لثورة أول نوفمبر العظيمة، ووصولا إلى مصالحة حقيقية بين الجزائريين وتاريخهم المجيد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة التنسيق معاذ بوشارب، قام قبل أيام بتوسيع تشكيلتها إلى 15 عضوا، بعد استعداء وزراء لها إلى جانب غاضبين من القيادات السابقة، على غرار عبد الرحمان بلعياط وعبد الكريم عبادة، الذي استقال مباشرة بعد حضوره أول اجتماع للهيئة، متهما المنسق بوشارب بـ»الكذب عليه»، في حين ذكرت مصادر أن الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم رفض طلب الانضمام إليها.