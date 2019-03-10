رفضوا مغادرة المدرجات وغليان في الحرم الجامعي

الطلبة وأساتذة الجامعات يتمردون على قرار حجار

الجامعيون بصوت واحد: «الجامعة ليست ملكية خاصة»

تمرد طلبة الجامعات ضد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، فاستيقظوا باكرا لكسر قراره الأخير بتقديم العطلة الربيعية، بعضهم اختاروا وزارة التعليم العالي وآخرون فضلوا الاحتجاج داخل الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس وآخرون دخلوا إلى الأقسام والمدرجات لمباشرة الدراسة.

تعالت منذ الساعات الأولى من صباح أمس أصوات الطلبة على المستوى الوطني، هي أصوات وشعارات مستهجنة ومنددة بالقرار الفردي المفاجى من مسؤول القطاع الطاهر حجار تمديد العطلة الربيعية وتقديمها، وهو قرار جعل الأسرة الجامعية تنفجر وتعيش على وقع صفيح ساخن منذ ليلة أول أمس، لتبدأ ردود الأفعال من مختلف الفاعلين بالقطاعات. حجار ومن خلال قراره وحّد الأسرة الجامعية وفعل ما عجز عنه كثيرون، حيث التأم الشرخ الذي كان في مرحلة معينة بين الأستاذ والطالب، كما نجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لم شمل الطالب والأستاذ لرفع شعار واحد وموحد يتمثل في رحيل المسؤول الأول عن القطاع.

طلبة وأساتذة بصوت واحد: «وحدت الجامعة في أصعب الظروف يا حجار»

من الجامعة المركزية التي كنا بها في حدود الساعة التاسعة صباحا، لازم الطلبة مقاعد الدراسة كرد فعل على قرار العطلة الربيعية المفاجئ، إلى جامعة الحقوق التي حولت لدراسة اللغات الأجنبية بن عكنون رسمت المشاهد ذاتها التي تبرز حركة عادية، فالكل التحق بالمدرجات والأقسام كأن شيء لم يكن، بل على العكس تماما فقد شهدت توافدا كبيرا على الحرم الجامعي من أجل الدراسة رفقة أساتذتهم الذين التحقوا بالمؤسسات الجامعية منذ الساعات الأولى من أجل تقديم الدروس إلى غاية 21 من الشهر الجاري، كأن حجار أراد إبعادهم إلا أنهم تمسكوا بالدراسة أكثر فأكثر، وبعد دقائق فقط وصلنا إلى كلية علوم الإعلام والاتصال، هنا اجتمع الطلبة واختاروا الشارع للرد على حجار رفقة أساتذتهم الذين كانوا في الصفوف الأولى جنبا إلى جنب مع طلبتهم، مؤكدين أن قرار التدريس والدراسة قرار يتخذه الطالب والأستاذ وليس وزير القطاع. المشاهد ذاتها لمحناها بجامعة الحقوق في سعيد حمدين وجامعة باب الزوار أين احتشد الطلبة بالمئات في صفوف طويلة وعريضة رافعين شعارات منددة بما يحدث على مسوى الجامعة الجزائرية في المرحلة الحالية، ورد فعل حجار دليل على قوتهم وقوة تأثيرهم في صنع القرار.

مطالب برحيل حجار

بصوت واحد «ارحل يا حجار، الطالب والأستاذ مصدر القرار»… انتفضت المؤسسات الجامعية بداية من الساعة العاشرة صباحا، ليتفق الجميع على التوجه باكرا نحو مقر الوزارة بالعاصمة. مصالح الأمن كالعادة فرضت طوقا بشريا من شرطة مكافحة الشغب خوفا من حدوث أي انزلاقات، تمر الدقائق والطلبة يتوافدون على مقر الوزارة وعدد المحتجين يتزايد قرب كلية علوم الإعلام والاتصال. بالمقابل، فرضت مصالح الأمن حصارا على المحتجين أكثر فأكثر، بينما التحق الأساتذة بالمتظاهرين وطالبوهم بالنزول أمام الوزارة بشعارات تطالب المسؤول الأول عن القطاع بالرحيل وليس بالتراجع فقط عن القرار، مشيرين إلى أن قطاع التعليم العالي تراجع وعرف مشاكل بالجملة منذ سنة 2015 أي منذ تولي حجار زمام القطاع، وما هي إلا دقائق فقط حتى التحق طلبة من مختلف المؤسسات الجامعية بالحراك الطلابي على مستوى كلية علوم الإعلام والاتصال، لتتحول الطرق والشوارع المؤدية إلى ساحة لاحتضان غضب النخبة تحت تطويق أمني كبير.

العطلة 15 يوما وممنوع عزل الطلبة عن الحراك

أصدر الطلبة والأساتذة بيانا مشتركا، عبروا فيه عن رفضهم قرار حجار، ونددوا من خلاله بما يحمله من أبعاد سياسوية لا تخدم الهدف الأكاديمي للجامعي، ودعا البيان إلى ضرورة احترام رزنامة العطل الجامعية الأولى (أي أن العطلة تنطلق في 21 مارس وتنتهي بعد 15 يوما)، باعتبارها الرزنامة الشرعية الوحيدة التي تم فيها إشراك الشركاء الاجتماعيين، وأكد البيان ذاته دعم الأسرة الجامعية (أساتذة وطلاب) للحراك الشعبي السلمي من أجل تغيير سياسي جذري وسلمي، منددين بالمحاولات الفاضحة لعزل الطلبة عن هذا الحراك، ودعا البيان أيضا إلى تنظيم الحراك الشعبي وتأطيره.

«كناس» يتبرأ من الوزير والاتحادية الوطنية للقطاع تركب الموجة

ركبت نقابة الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي موجة المطالبة برحيل المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، مثلها مثل بقية الطلبة والأساتذة الجامعيين الذين خرجوا إلى الشارع أكثر من ثلاث مرات ويؤكدون مواصلة الحراك الطلابي، لتخرج اليوم نقابة الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تاع لواء السناباب عن صمتها وتطالب هي الأخرى بالتغيير خاصة على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. غير بعيد عن ذلك أيضا، كان مجلس أساتذة التعليم العالي أول من تبرأ من مسؤول القطاع وقراره الأخير، مطالبا برحيله اليوم قبل الغد، مؤكدا استمرار الحراك الطلابي من خلال تجنيد مختلف الأساتذة.

أمينة صحراوي