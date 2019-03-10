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استجابة واسعة للإضراب الوطني ببومرداس

شلل في القطاعات..اعتصام أساتذة الجامعة ومسيرات سلمية للثانويين

  10 مارس 2019 - 19:49   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الوطني
شلل في القطاعات..اعتصام أساتذة الجامعة ومسيرات سلمية للثانويين

 شهدت ولاية بومرداس ببلدياتها استجابة كاملة للإضراب الوطني، بشلل شبه كلي في جميع القطاعات، والداعي إلى عدول الرئيس عن ترشحه والمطالبة بإصلاحات جذرية على كافة الأصعدة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

كان مواطنو بومرداس في الموعد أمس، بالإضراب عن العمل، حيث عرفت مختلف القطاعات العمومية والخاصة من مؤسسات تربوية بأطوارها الثلاثة، مراكز البريد، البلديات، سونالغاز، الضرائب، النقل ومحطات النقل بالسكة الحديدية، المحلات التجارية، الإدارات وغيرها من المرافق العمومية غلقا لأبوابها ما عدا المستشفيات والصيدليات منذ الصباح.

وشهدت مختلف الأحياء بالدوائر الكبرى للولاية هدوءا وسكينة تامة، كدلس، يسر، بودواو، الثنية، عاصمة الولاية، والبعض منها تكاد تخلو من الحركة نتيجة الإضراب عن العمل، فيما عرفت محطات النقل بالولاية هي الأخرى خاصة بعاصمتها غيابا تاما للحركة ما عدا حافلات النقل العمومي، مما يوحي بالوعي السلمي والحضاري الذي ارتسم في عقول الجزائريين الذين وضعوا مصير الجزائر والشعب الجزائري فوق كل اعتبار والاستمرار في العصيان بطريقة حضارية إلى غاية تحقيق مطالب الإرادة الشعبية حتى وإن أجبروا على مواجهة بعض الاحتياجات الضرورية نتيجة مخلفات الإضراب الذي اقتضى تعليق النشاط في بعض القطاعات الحساسة التي لها علاقة مباشرة بالحياة المعيشية للمواطن، وتوبع العصيان المدني الذي دعا إليه الشعب الجزائري ببومرداس وعلى امتداد 5 أيام كاملة حسب الحديث المتداول، بتنظيم وقفات احتجاجية متفرقة لطلبة الطور الثانوي والجامعي، فبكلية الحقوق ببودواو نظم أساتذة الجامعة وقفة احتجاجية ضد العطلة المسبقة التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي واصفين إياها «بالعطلة السياسية»، ورفض الطلبة الدخول في عطلة إجبارية رفاعين لافتات منددة بقرار الوزرة، كما سجلت ولاية بومرداس عدة مسيرات سلمية متفرقة قادها طلبة الثانويات ببرج منايل، زمورري، بودواو، وغيرها من مناطق الولاية، حيث عرف الطريق الوطني رقم 24 بقورصو منذ الفترة الصباحية مسيرة سلمية حاشدة لطلبة ثانويات بودواو، سيرا على الأقدام باتجاه عاصمة الولاية مطالبين بغد أفضل.

ضاوية م.

 

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