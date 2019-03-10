منتخبو الأرسيدي يعلنون العصيان الانتخابي

أعلن منتخبو الأرسيدي، اليوم، عن رفضهم تنظيم رئاسيات 18 أفريل القادم، في البلديات الـ40 التي يديرها ممثلو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

شدد المنتخبون التقدميون لحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية اليوم في بيان لهم أنّ المكتب الوطني قرّر الرفض الجماعي لأعضاء الهيئة، تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى كافة البلديات التي يسيّرها الحزب. وأتى القرار عقب الدورة الاستثنائية لاجتماع المكتب الوطني لمنتخبيهم.

وجاء في بيان الحزب: "نحن كمنتخبين ديمقراطيين حمّلنا مواطنونا مسؤولية تسيير البلديات، نقوم بواجب الثقة التي شرفّنا بها المواطنون".

و أضاف البيان ، المنتخبين في نفس البيان أنّ "الحراك الشعبي المستمرّ وجّه نداءً تاريخياً يطالب بعودة الدولة إلى المجتمع، وعليه يجب حماية البلديات ضدّ التوظيف السياسوي الذي يلتف وينقلب على صوت المواطن من خلال مناورات انتخابية احتيالية".