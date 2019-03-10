بإعلانها عن عدم تغيير رزنامة العطلة الربيعية

جامعة «مولود معمري» بتيزي وزو تتمرد على قرار حجار

رفض رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو البروفيسور أحمد تيسا، الالتزام والتقيد بتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم العطلة الربيعية للجامعة عن موعدها المحدد، حيث حددت تاريخها اليوم الأحد 10 مارس، بدلا عن 21 مارس، على أن تستمر 25 يوما إلى تاريخ 4 أفريل 2019.

قال رئيس جامعة مولود معمري في تصريحاته للصحافة إن رفض قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، إحداث تغييرات على رزنامة العطل الجامعية للسنة الجامعية 2018/219، جاء لاعتبارات بيداغوجية بسبب للتأخر الفادح الذي تعرفه الجامعة من حيث تقدم البرنامج الدراسي، وعلى الطلبة استدراك هذا التأخر الذي له تأثير كبير على المستوى البيداغوجي. كما أضاف أن الجامعة تسيير وفق معايير بيداغوجية محضة ولا تخضع لعوامل سياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يخفي الشمس بالغربال، وهي الحقيقة، حيث إن جميع المشاكل المطروح تجب معالجتها بكل موضوعية وعقلانية وفق ما تقره المنظومة البيداغوجية وكذا أخلاقية المهنة.

في الصدد ذاته، أعرب رئيس جامعية تيزي وزو احترامه الكبير لوزير التعليم العالي بصفته مسؤوله الأول، لكن ذلك لا يعني الخضوع للقرار المتخذ الذي لم تتم استشارته فيه «نرفض القرار تمسكا بمبادئ وأخلاقية المهنة، لسنا سياسيين وإنما بيداغوجيين، وسنبقى أوفياء للعمل البيداغوجي دون غيره». وأكد أحمد تيسا أن اجتماعا طارئا سيجمعه مع كل مسؤولي كليات وأقسام الجامعة بهدف الاتفاق على عدم تأجيل الامتحانات، احتراما للمعايير البيداغوجية. وعن إمكانية تعرضه لضغوطات وعقوبات من طرف الوصاية، أكد رئيس جامعة تيزي وزو أنه رجل ميدان وابن الشعب ويتحمل مسؤولياته كاملة من منصبه كرئيس للجامعة. من جهة أخرى، رفض الطلبة أيضا مغادرة الجامعة وكذا الأحياء الجامعية، حيث نظموا تجمعا أمام المكتبة الرئيسية بجامعة حسناوة، نددوا من خلالها بمحاولة عزل الجامعة عن العمل النقابي والسياسي، كما أن من المنتظر عقد جمعية عامة اليوم للنظر في القرارات التي يجب اتخاذها مستقبلا لمواكبة الحراك الشعبي، أما أساتذة جامعة تيزي وزو -استجابة لنداء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «الكناس»- فقد فصلوا في موقفهم خلال الجمعية العامة التي نظموها بمدرج حسناوة أمس، حيث أعربوا عن رفضهم القاطع لقرار الوصاية، معتبرين القرار مناورة سياسية لعزل الأسرة الجامعية عن الحراك الجامعي.