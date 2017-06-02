الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الإيطالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا، وهذا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني عبر له فيها عن يقينه بأن الزيارة التي سيقوم بها قريبا الى الجزائر ستكون خطوة نوعية جديدة في مسار تعميق الحوار السياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة : يسرني أيما سرور، والجمهورية الإيطالية تتأهب للاحتفال بعيدها الوطني، أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة مشفوعة بتمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والهناء وباطراد الرقي والازدهار للشعب الإيطالي الصديق. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "هذا، وأعرب لكم، بهذه المناسبة السعيدة، عن تمام ارتياحي لجودة العلاقات التي ما فتئت تجمع بلدينا والخطى المعتبرة التي قطعها تعاوننا الثنائي". وخلص الى القول: "إنني متيقن من أن الزيارة التي ستقومون بها قريبا إلى بلادي ستكون خطوة نوعية جديدة في مسار تعميق حوارنا السياسي و تعزيز شراكتنا الاقتصادية خدمة لمصلحة شعبينا".