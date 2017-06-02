5 آلاف دركي لتأمين صيف العاصميين

وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر تشكيل أمني خاص يضم 5ّألاف دركي لتنفيذ المخطط الإستثنائي الصيفي "مخطط دلفين" المتزامن وشهر رمضان لضمان تأمين وحماية الاشخاص والممتلكات،حسبما أفاد به ليلة الخميس الى الجمعة الرائد مراح لمين قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبئر توتة.

وأوضح الرائد مراح على هامش زيارة إعلامية نحو العديد من نقاط المراقبة والدوريات والحواجز الأمنية ومركز التنسيق العملياتي قبيل وبعد الإفطار بالعاصمة على غرار الدار البيضاء والحراش وعين البنيان وسيدي فرج والشراقة أنه تم تخصيص تشكيل أمني يضم 5ألاف دركي بهدف إستتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين ولضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

وسعيا للحفاظ على النظام العام -حسب المصدر ذاته- تم وضع التشكيل الأمني على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما عبر الطرقات الرئيسية والثانوية مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وتكثيف التواجد عبر الأماكن التي يتوافد عليها المواطن لتجسيد تواجد دائم و فعال في الميدان لعناصر الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.

كما تتمثل الإجراءات في تكثيف التواجد بأماكن التسلية والمراكز التجارية والمساجد فضلا على المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكة الحديدية ".