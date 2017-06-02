بعدما استقالوا من المشهد العام وتغيبوا عن مسرح الأحداث

بيان التضامن مع بوجدرة... استفاقة مثقفين أم حال ظرفية!

أفاضت فقرة تلفزيونية مُسجلة مع الكاتب رشيد بوجدرة كأس مجموعة مثقفين أبانوا عن غضب مكبوت منذ زمن إزاء ما وصفوه بـ «تفاقم حالات التضليل والخداع التي تمارسها وسائل الإعلام على الجمهور تحت مسميات الحصص الترفيهية الخاصة بشهر رمضان، بلغت درجة قصوى من التحريف وتشويه الوعي الممارس على جمهور وسائل الإعلام، تتضمن الإساءة للثقافة والفكر والذوق وكثيرا من العنف المسلط على الأسر والأطفال».

قال كتاب وإعلاميون وأكاديميون إنهم سجلوا في الآونة الأخيرة وبكثير من الغضب الاعتداء على الروائي الكبير رشيد بوجدرة في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة، واعتبروا أن البرنامج ذاته قد صدمهم بــ «سبب موضوع الحلقة أولا، وأسلوب الترويع الذي مورس على الرّوائي في استنطاقه والتدخل في حريته الشخصية ثانيا، وإرغامه على التصريح بعقيدته قسرا وبالتهديد ثالثا وأخيرًا». ولأجل ذلك، أطلق الغاضبون حملة مضادة باسم رشيد بوجدرة لرد الاعتبار إليه، معتبرين ذلك «تدخلا سافرا في حرية الكاتب وتشكل ضغطا على وعي المشاهد ووصاية على ضميره ومساسا بحريته»، والمثير أن بيان المجموعة الغاضبة سجلوا أن البرنامج التلفزيوني ذاته «قد تعوّد على ممارسة العنف على ضيوفه وتقديمهم ضحايا للمشاهدين وبذلك يمارس عنفا على الجمهور ويؤسس لعملية محاكمة النوايا والتشكيك في الأشخاص ويمس بالحريات الأساسية للمواطن»، دون أن يجرؤوا في وقت سابق على إطلاق حملة مناهضة لهذه الفقرة الهزلية التي تدخل موسمها الثاني، ما يثير تساؤلات مثقفين آخرين رفضوا الانخراط في حملة أساسها تضامن مع شخص جرى تصويره كضحية دون التضامن مع مئات الضحايا الذين يتعرضون بشكل دوري لتعنيف تلفزيوني غير مبرر من لدن القنوات التي يغرق فيها المشهد الإعلامي في الجزائر. ورفع بيان الغاضبين على «المقلب» الذي تعرض إليه رشيد بوجدرة على الشاشة، لائحة مطلبية تنشد العمل على إقرار حقوق الجمهور في إعلام حقيقي يحترم العقل ويشجع المواطنة وينشر قيمها في المجتمع، وتطالب السلطات بالتدخل لمواجهة ظاهرة العنف في برامج التلفزيون. وأثنى أصحاب البيان الذين يبحثون عن حشد وتعبئة لمبادرتهم على «الرّوائي رشيد بوجدرة الذي يمثل بإبداعه ونشاطه ومواقفه إحدى الواجهات الثقافية الجزائرية اللامعة». ولا تبدو الخطوة مجدية في نظر البعض بالنظر إلى استقلال المثقفين الجزائريين من المشاركة السياسية والنقابية، وعلى صعيد التكتلات والاتحادات والفضاءات الرحبة لم يكن لهؤلاء حضور بارز يجعلهم «قوة اقتراح» ويحفظ لهم المكانة المرموقة لإشعاعات الأمة مقارنة بأمثالهم في دول أخرى تصغرنا وزنا وموقعا وتاريخًا حتى لا تتم المقارنة مع حراك مثقفي الدول المتقدمة. وعلى اعتبار أنها قد تكون صحوة لمثقفين استقالوا منذ زمن من المشهد العام في الجزائر، فقد يحتاجوا هؤلاء إلى إعادة رسم تصوراتهم للمشاركة في مختلف هياكل ومؤسسات الدولة وإنهاء غيابهم عن أحداث مفصلية مرت بها البلاد، بينما ظلّ كثيرون رهينة الخلافات الإيديولوجية والمعارك الطاحنة بين مجموعات تفرقت بها السبل وتشتتت وحدتها ردحًا من الزمن، في غياب مبادرات جادة وجدية تنطلق من الواقع لتكون ملامسة له لا تنبعث من عوالم الافتراضي فتصطدم بالعواطف الجيّاشة التي في الغالب تنتهي صلاحياتها بانتهاء الظرف الذي ولدت فيه. ويقرأ آخرون أن الزمن وحده كفيل بالحكم على مدى جدية الطرح الذي بادرت إليه مجموعة من الشعراء والكتاب وأساتذة الجامعات ومعهم إعلاميون يرافقون تحركهم من منصات التواصل الاجتماعي إلى مبنى سلطة ضبط السمعي البصري بقلب الجزائر العاصمة، وبعدها ماذا بعد؟

مناد جلال