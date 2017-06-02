تفتيش دقيق لطائرتيّ الجوية الايطالية و"لوفتهانزا"

بلاغ كاذب بوجود قنبلة يحدث طوارئ بمطار هواري بومدين

تسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة بإحدى الطائرات في حالة طوارئ بمطار هواري بومدين الدولي، وخلف حالة استنفار لدى مصالح الأمن التي سارعت لتفتيش هاتين الأخيرتين بمدرج المطار دون اثارة الذعر وسط المسافرين، في وقت لم تتسرب أية معلومات رسمية عن الحادثة حتى مساء أمس.

حيثيات الحادث حسب مصدرنا يعود لبلوغ مصالح الأمن تحذيرات بوجود قنبلة على احدى الطائرات، حيث سارع عناصر فرقة البحث والتدخل «بي أر أي» التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، لتفتيش طائرتين بدقة، ويتعلق الأمر بواحدة قادمة من مطار ورما وحطت بالجزائر حوالي الساعة العاشرة صباحا -تفيد ذات المصادر-، وأخرى لشركة لوفتهنزا الالمانية قادمة من فرانكفورت وحطت بمطار الجزائر في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، وأشارت مراجعنا بأن عناصر الأمن كانوا في انتظار الطائرتين قبل أن تحطا بمدرج المطار وقاموا بعمل احترافي حيث لم يلفتوا الانتباه لعدم إثارة الفوضى والخوف لدى المسافرين الذين كانوا بصدد القيام بإجراءات السفر، علما أن بلاغات من هذا النوع تتطلب تطبيق إجراءات أو مخطط أمني خاص تفاديا لحدوث أي طارئ. في ذات السياق، شوهدت طائرة تكون تابعة لشركة الخطوط الجوية الآلمانية «لوفتهنزا» وهي بصدد إنزال المسافرين على متنها في منطقة بعيدة بمدرج الهبوط في مطار هواري بومدين ونقلهم بالحافلات، الأمر الذي أدى لتوقف عدد من مستقلي الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء والرغاية والقيام بالتقاط صور وفيديوهات. ولم تشر مصادرنا إلى هوية مقدم البلاغ، علما أن الروايات حول الحادثة اختلفت، حيث ربط البعض الأمر ببلاغ بوجود قنبلة في حين ربط آخرون الأمر بتحذيرات من محاولة اختطاف طائرة الخطوط الجوية الإيطالية القادمة من العاصمة روما، ليتبين في الأخير أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب تسبب في حالة طوارئ بهذه المنشأة الجوية الحساسة جدا.

زين الدين زديغة