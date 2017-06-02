تشكيلة الحكومة الجديدة تصدر في الجريدة الرسمية والسياحة بدون وزير

الرئاسة تُنصف بن عقون وتمنحه صفة «الوزير السابق»

أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تشكيلة أعضاء الحكومة الجديدة، وجاء فيها قرار تعيين وزير السياحة والصناعات التقليدية الياس مسعود بن عقون، ومن ثمّ قرار تنحيته، بما يجعل الوزير المُقال يحمل صفة الوزير السابق رغم أنه لم يزاول مهامه وتمت تنحيته بعد 48 ساعة من تعيينه.

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارات رئاسية أثارت ضجّة واسعة خلال الأسبوع المنقضي، وهي المتعلّقة بإنهاء مهام الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدما قضى خمس سنوات وهو يسيّر أمور الحكومة، وتضمّنت الجريدة الرسمية قرار تعيين عبد المجيد تبّون خلفا له، كما جاءت فيها التشكيلة الإسمية لأعضاء الحكومة الجديدة، لكنّ الحكومة الجديدة ما زالت تنتقص إلى كرسي حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، بعدما صدر قرار رئاسي يلغي القرار الأوّل القاضي بتعيين الياس مسعود بن عقون وزيرا لهذا القطاع، 48 ساعة بعد تعيينه. واللافت فيما ورد في الجريدة الرسمية هو أنّ بن عقّون، الذي رافقت إقالته موجة حادّة من التعليقات والتأويلات السياسية قد استعاد حقّه بما يعني أنّه سيستفيد من صفة الوزير السابق، رغم أنّه لم يقم بتوقيع أي وثيقة بهذه الصفة، خلافا لما تمّ تداوله بأنّ التراجع في تعيينه بتلك الطريقة أي بإلغاء المرسوم سوف يحرمه من صفة الوزير السابق، بالإضافة إلى كرسي وزير السياحة الشاغر، ما زالت أربع ولايات بدون ولاة منذ تاريخ 25 ماي الفارط، بعدما تمّت ترقية ولاتها إلى وزراء، ويتعلّق الأمر بكلّ من ولايات وهران، التي حُوّل واليها عبد الغني زعلان إلى قطاع النقل والأشغال العمومية خلفا لبوجمعة طلعي، والي ولاية عنابة يوسف شرفة، الذي خلف عبد المجيد تبون في قطاع السكن والمدينة، ووالي ولاية البليدة عبد القادر بوعرفي، المعيّن وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مكان عبد السلام شلغوم، ووالي تلمسان أحمد ساسي، الذي خلف عبد المجيد تبون، الذي تولّى هو الآخر مهمة تصريف أعمال الوزارة بعد وفاة الوزير الأرنداوي بختي بلعايب. بالإضافة إلى الولاة، تنتظر مؤسسات عمومية كبرى تعيين رؤساء مدراء عامّين لها، بعدما رُقّي السابقون إلى عضوية الحكومة، حيث أعلنت الجريدة الرسمية عن شغور منصب الرئيس المدير العام لمجمّع «سونلغاز»، بعدما تمّ تعيين رئيسه السابق مصطفى قيتوني، في منصب وزير للطاقة خلفا لنور الدين بوطرفة، إلى جانب المديرية العامة للضرائب، بعدما عُيّن عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية خلفا لحاجي بابا عمّي، حيث كُلّف محمد غنّو بإدارة القطاع بالنيابة إلى غاية تعيين مدير جديد. ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية، بحركة واسعة في سلك الولاة بحر الأسبوع الداخل، لتعويض الفراغ الحاصل في الأجهزة التنفيذية للولايات، لا سيما أنّ الفترة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، ويتعيّن على هؤلاء تصريف أعمال المواطنين.

حكيمة ذهبي